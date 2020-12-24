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! öncesi güne nasıl başladı?

Küresel piyasalar koronavirüs vaka artışı ve mutasyon haberleri ile yön ararken, /TL 'nın kritik kararının açıklanacağı yeni haftada 7.63-7.73 arasında dalgandı. Dolar/TL öncesi güne 7.64 lira seviyesinden giriş yaparken, Merkez Bankası odaklı yatay seyir izliyor. Borsa İstanbul ise güne rekor seviyeden giriş yaptı.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:45 Son Güncelleme: 24.12.2020 10:56 ABONE OL
SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

/TL hafta başında koronavirüste küresel yeni yayılım endişeleriyle riskten kaçışa bağlı sert dalgalanma yaşamasının ardından sınırlı bir aşağı yön izliyor. Yatırımcılar, 'nin ve PPK metninde önümüzdeki döneme dair verebilecek mesajları takip edecek.

SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, politika faizinde 150 baz puan artış olacağını tahmin ediyor. Geçen ay gerçekleşen toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

TL BENZER PARA BİRİMLERİNE GÖRE POZİTİF AYRIŞTI

/TL hafta başında küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.63-7.73 bandında dalgalandı. Ancak TL benzer para birimlerine göre 'den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.

Dolar/TL bu sabah 08:45'te 7.64 lira, euro/TL 9.32 ve sepet bazında TL 8.48 seviyesindeydi.

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SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

BORSA İSTANBUL FAİZ KARARI ÖNCESİ GÜNE REKORLA BAŞLADI

öncesi, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artarak, güne 1.423,88 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,22 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.423,88 puanla rekor seviyeye yükseldi.

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SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

DÖVİZ VE ALTINA YÖNELİM AZALDI

Son haftalarda mevduat faizlerindeki %16'nın üzerine doğru yaşanan artışa paralel olarak yerlilerin ve altın mevduatlarını artırma hızları azaldı.

verilerine göre 11 Aralık'ta sona eren haftada yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 231.5 milyar seviyesinde bulunuyor.

SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

DÖVİZ YÖNELİMİ ZAYIFLIYOR

Analistler bugün açıklanacak güncel verilerde 2 milyar civarında artış beklerken, parite etkisinden arındırıldığında yöneliminin zayıfladığının görülmesi bekleniyor.

SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

AĞBAL: GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyet Başkanı , hedeflere ulaşmak için şartlara göre politika duruşunun daha da sıkılaşacağını söyledi.

2021 Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız." diye konuştu.

SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

"TL VARLIKLARA OLAN İLGİ ARTABİLİR"

Uzmanlar, TL faizlerin artması, yerel para biriminin çekiciliğini artırarak yerli yatırımcıların birikimlerini bundan sonra TL'de tutmalarına yardımcı olabileceği ve dolarizasyonun terse dönmesiyle beraber benzerlerine göre iskontolu olan TL varlıklara olan ilginin giderek artabileceği açıklamasında bulundu.

Küresel piyasalarda ise Asya borsaları ve sterlin ve Avrupa Birliği'nin () ticaret anlaşmasında mesafe kaydetmesi ve yatırımcıların küresel ekonominin toparlanacağına yönelik beklentileriyle noel tatili öncesinde yükseldi.

SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

DOLAR AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR İZLEDİ

Yıl sonu tatil dönemi nedeniyle işlem hacminin azaldığı piyasalarda aşağı yönlü seyir izlerken, ile arasındaki yıllık 1 trilyon dolar hacmindeki ticaretin herhangi bir gümrük vergisi veya kota engeline maruz kalmayacağı beklentisi güvenli liman yatırım araçlarına olan ilgiyi azalttı. Dolar endeksi, dün yaşanan %0.3'lük gerilemenin ardından 90.255 seviyesinde yatay seyretti.

SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ GERİLİYOR: 350 PUANIN ALTINDA

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 320 baz puana kadar düştükten sonra Pazartesi günü piyasalardaki volatiliteye paralel 333 baz puana yükseldi. CDS bu sabah 326/335 seviyesinde bulundu.

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SON DAKİKA! Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı öncesi güne nasıl başladı?
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