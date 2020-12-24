Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

HABER: ile düştü! yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı

haberi... piyasaların 'nın kararına odaklandığı haftaya hareketli başladı. fiyatları ons tarafında özellikle corona virüs mutasyon haberlerinin etkisiyle 1900 dolar kritik seviyesinin üzerine yükselirken, fiyatları ise yukarıda 472 lirayı test etti. Gram altın fiyatları hafta başında gördüğü bu seviyenin ardından, gevşeme hareketleri sergiledi. Merkez Bankası'dan gelen son dakika sonrası da 454 liraya kadar çekildi. Altın fiyatları için yukarı yönlü hareketi sınırlayan en büyük etmen ise olumlu aşı gelişmeleri olarak öne çıktı. Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? İşte altın uzmanlarından kritik altın yorum ve analizleri...

Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:40 Son Güncelleme: 24.12.2020 15:47 ABONE OL
SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

haberleri… 2020 yılının sonu yaklaştıkça hem ons hem de gram tarafında hareketliliğini artırdı. Altın fiyatları yeni haftaya "Koronavirüs mutasyon" haberleriyle yükselişle başladı. fiyatları 1906 seviyesini görürken, fiyatları ise 472 lirayı gördü. Altın yatırımcıları son dakika haberlerine odaklanırken, Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, A Para'da yatırımcılar için kritik altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, haftaya Covid-19 mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti. Mutasyon endişeleri fiyatlarına destek olurken, dolar kuru ise 'nin bu hafta alacağı kararına odaklandı.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK AÇIKLAMALARI ALTINDA YÜKSELİŞİ SINIRLADI

Ons corona virüs mutasyonu sonrası aşıların etkinliğini koruyacağı beklentisinin etkisiyle yönünü kısmen tekrar aşağı çevirdi ve hafta içi en düşük 1855 dolar seviyesini gördü.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI: DOLAR VE ALTIN DÜŞTÜ

kritik kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 200 baz artırdığını duyurdu.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

Dolar/TL yeni haftaya 'ndan gelebilecek artırım beklentisi ile zayıf bir seyirle 7.64 lira seviyesinden giriş yaptı.

DOLAR 7.55, GRAM ALTIN İSE 454 LİRAYI GÖRDÜ

Piyasa beklentisinin üst bandından gelen bu ile dolar kuru 7.55 seviyesine kadar gerilerken, gram ise 454 lira seviyesini gördü.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

GRAM ALTIN FİYATLARI ONS VE DOLAR/TL'DEKİ SEYİRLE YÖN BULUYOR

Gram , hem dolar kuru hem de tarafındaki seyirden yön buluyor. yatırımcıları ons ve dolar/TL'deki gelişmelerine odaklandı.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da yayına katılarak, " için piyasada ne fiyatlanıyor ve temel gelişme nedir? için bundan sonra nasıl bir seyir bekleniyor?" sorusunu yanıtladı.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

"ONS ALTINDA MUTASYON HABERLERİ İLE 1900'LÜ SEVİYELER TAKİP EDİLDİ"

için piyasalarda mevcut durumda, Covid-19 mutasyon, aşı ve özellikle ABD tarafındaki teşvik gelişmelerinin fiyatlandığını ifaden Bircan, "Burada özellikle mutasyon haberleri ile beraber fiyatları tarafında 1900 dolarlı seviyelerini takip etmiştik. Bundan sonra teşvik paketine dair gelen haberlerle ve piyasada yaşanan gelişmelerle ons fiyatları için bir geri çekilme gördük" dedi.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

"2021 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE ALTIN FİYATLARI İÇİN YÖN AŞAĞI OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı bütçesini veto etmesine değinen uzman isim, "Genel anlamda olaya orta vadeli bakacak olursak, 2021 yılının ilk çeyreğinde ons için aşağı yönlü hareketler sürebilir" dedi.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DSÖ HABERLERİ TAKİP EDİLMELİ"

Ons için önemli olan seviyenin 1865 dolar seviyesi olduğunu belirten Bircan, "Bu seviyenin altında için 1800 seviyesi orta vadeli takip edilecek. fiyatları için Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen haberler dikkate alınmalı. DSÖ, 2021 yılında aşının yüzde 70 etkili olabileceğini açıklamıştı. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir ve 1730 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

"ALTINDA DÜŞÜŞ HİSSE SENEDİ PİYASALARINA ALIM GETİREBİLİR"

Piyasalarda fiyatlarındaki düşüşün hisse senedi piyasalarını destekleyeceğini açıklayan Bircan, "Piyasalarda ons tarafında böyle bir hareketin gelmesi likiditenin bol olduğu durumda borsalarda alımların hem küresel hem de yurt içinde hızlanmasına neden olabilir. Bu durumda hisse senedi piyasalarında yukarı yönlü trendlerin devam etmesini destekleyecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

İşte Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan'ın A Para'daki o açıklamaları:

Altın düşecek mi yükselecek mi? Bircan: Altın fiyatları için DSÖ haberleri dikkate alınmalı

SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

A Para'da değerlendirmesinde bulunan bir diğer isim Ekonomist Belgin Maviş oldu. Ekonomist Belgin Maviş, petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin ons altını baskıladığını belirterek, "Petrol fiyatları aşağı yaparsa altında yukarı hareketi daha net görürüz" dedi.

İşte Maviş'in A Para'daki o açıklamaları:

Altın fiyatları için senaryolar neler? Altın düşecek mi yükselecek mi?

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SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu
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