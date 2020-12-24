SON DAKİKA HABER: Altın fiyatları faiz kararı ile düştü! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte uzman isimden çarpıcı altın yorumu

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DSÖ HABERLERİ TAKİP EDİLMELİ"

Ons altın fiyatları için önemli olan seviyenin 1865 dolar seviyesi olduğunu belirten Bircan, "Bu seviyenin altında ons altın için 1800 seviyesi orta vadeli takip edilecek. Altın fiyatları için Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) gelen haberler dikkate alınmalı. DSÖ, 2021 yılında aşının yüzde 70 etkili olabileceğini açıklamıştı. Böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir ve 1730 dolar seviyeleri gündeme gelebilir" dedi.