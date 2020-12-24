Son dakika haberi: Dolar kuru Merkez Bankası faiz kararı sonrası kritik seviyenin altına sarktı

AĞBAL: GEREKİRSE PARASAL DURUŞUMUZU DAHA DA SIKILAŞTIRACAĞIZ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, hedeflere ulaşmak için şartlara göre politika duruşunun daha da sıkılaşacağını söyledi.

2021 Para ve Kur Politikası tanıtım toplantısında konuşan Ağbal, Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız." diye konuştu.