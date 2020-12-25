Bitcoin hız kesmedi: Yeni rekor geldi

Bitcoin'de ralli küresel piyasaların önemli bölümünün kapalı olduğu işlem gününde hız kesmedi.

Bloomberg'in derlediği veri setine göre Bitcoin'de 24 bin 657 dolarla yeni rekor kaydedildi. Haftanın son işlem gününe 23 bin 400 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin'de günlük prim 1000 doları aştı. Böylelikle yılbaşından bu yana Bitcoin'de yüzde 240'ı aşan yükseliş yaşandı.

İşlem hacmi yüksek olan bir diğer kripto para birimi Litecoin de 122 dolar seviyesini gördü.

Dijital varlıklardaki ralli Bitcoin'in sert yükseliş ve çöküşlerle dolu tarihinden dolayı görüşlerde kutuplaşmaya neden oluyordu. Bitcoin'in savunucuları kripto paranın dolardaki zayıf seyir ve enflasyonist baskı ihtimali nedeniyle altın gibi portföy çeşitlendirici bir işlev gördüğünü belirtirken, karşı kamp ise üç yıl önce yaşanana benzer, kaçınılmaz bir şekilde çöküşe gidecek spekülatif bir yükseliş gördüklerini ifade ediyordu.

Bitcoin'de yıl sonuna doğru ralli devam ederken yabancı kurumların da analizlerinde daha olumlu bir perspektiften baktığı görülmüştü.

Bu kurumlardan biri olan Goldman Sachs en büyük dijital para birimi olan Bitcoin'in en eski güvenli liman altına olan talepten bir miktar çalsa da, değerli metalin pozisyonunu koruyabileceğini belirtmişti.

"Altının reel faiz oranlarına ve dolara karşı düşük performansı, bazı yatırımcıları Bitcoin'in enflasyona karşı altının yerini aldığı konusunda endişelendirdi." diyen banka, "Bazı alternatifler oluşsa da, Bitcoin'in artan popülaritesinin altının varlığına bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz." diye ekledi.

Bitcoin yeniden 23,500 doların üzerinde