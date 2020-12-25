İmalat sanayide kapasite kullanım 0.2 puan düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık'ta aylık bazda 0.2 puan azalarak yüzde 75.6 düzyine geriledi.



Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0.1 puan artarak yüzde 75.4 düzeyine yükseldi.



Bu dönemde,



- tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.6'dan 1.1 puan düşüşle yüzde 71.4 düzeyine,

- dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.1'den 0.5 puan düşüşle yüzde 73.6 düzeyine,

- dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.3'den, 1.3 puan düşüşle yüzde 71.0 düzeyine gerilerken,

- ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 77.6 ile değişmedi,

- yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.1'den 0.5 puan artışla yüzde yüzde 74.6 düzeyine yükseldi.

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