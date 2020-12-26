Piyasalara Merkez ayarı: Borsa uçtu dolar düştü

DOLAR KURU VE GRAM ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemleri ile dolar/TL, yüzde 10'un üzerinde sert düşerek 7.50 seviyesine kadar çekildi. Ardından 7.80 bandında dengelenme sürecine giren dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz adımı ve söylemleri ile bu sefer 7.55-.7.60 bandına yerleşti.

Gram altın fiyatları zaman zaman ons tarafındaki hareketlerle yön bulsa da dolar/TL'deki zayıf seyrin etkisiyle yukarı yönlü hareketlerini sınırladı ve 540 liralardan düşüşe geçerek 440 liraya kadar çekildi. Gram altın fiyatları son dönemde önceki hareketlerine kıyasla daha stabil görüntü çizerek 455-465 bandında hareketini sürdürdü.