Son dakika! Bitcoin yeni rekorunu kırdı! Bitcoin kaç TL oldu?

Bitcoin son 24 saatte yüzde 10.43 artışla 27,289.66 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 16.25 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 24 saatte yaklaşık 46 milyar dolarlık artışla 507.1 milyar dolara yükseldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (Securities and Exchange Commission - SEC), Ripple Labs'i bazı satış ihlalleri nedeniyle dava edeceğine ilişkin haberlerin etkisiyle haftalık kaybı yüzde 50'yi aşan Ripple (XRP), son 24 saatte yüzde 4.90 düşüşle 0.29 dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 40 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasından, biri XRP olmak üzere üç tanesi de düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim son 24 saatte yaklaşık 49 milyar dolar artışla 719 milyar dolara yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık artışla 195 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,116 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,972 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 10.43 artışla 27,289.66 dolar,

2.Ethereum yüzde 03.14 artışla 647.78 dolar,

3.Tether yüzde 0.12 düşüşle 0.99 dolar,

4.XRP yüzde 4.90 düşüşle 0.29 dolar,

5.Litecoin yüzde 4.48 artışla 135.52 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 6.26 artışla 339.98 dolar,

7.Cardano yüzde 5.18 artışla 0.16 dolar,

8.Binance Coin yüzde 2.52 artışla 33.85 dolar,

9.Polkadot yüzde 2.22 artışla 5.32 dolar,

10.Chainlink yüzde 3.41 düşüşle 11.21 dolardan işlem görüyordu.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soruları üzerine yaptığı açıklamada, "Dijital para konusunda başlatılan Ar-Ge projesi var. Şu anda bu projenin kavramsal aşaması tamamlanmış durumda. 2021'in ikinci yarısında pilot testlere başlanmasını hedefliyoruz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nda, "Yabancı kripto para birimlerinin yanı sıra Türkiye kendi kripto para birimini kurma yolunda çalışmalar yapmaktadır, 11. Kalkınma Planı'nı, Mali Piyasalar başlığı altında kripto paralara yönelik tedbirlere yer vermiştir" denildi ve eklendi:

"249.5. Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacaktır,

"250.3. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği kurulacaktır.

"Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yerli kripto para birimi çıkartılması hedeflenmektedir.

"Türkiye'de 27 Haziran 2013 tarih ve 28690 sayılı Resmî Gazetede 6493 sayılı 'Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun' yürürlüğe girmiş olup Türkiye'de ödeme ve elektronik para hizmetlerine bir mevzuat alt yapısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

"Elektronik para kavramının resmi olarak ilk kez yer aldığı söz konusu kanun, AB direktifleri ile paralel düzenlemeler içermekte olup ödeme ve elektronik para piyasalarına ilişkin olarak genel hükümleri kapsamaktadır.

"Kripto paralara yönelik yasal düzenleme Gelir Vergisi Mevzuatı, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Elektronik Fon Transferi Mevzuatı ve Kara Para Aklamayla Mücadele Mevzuatı açılarından da değerlendirilip ilişkilendirilebilir.

"Kripto paraların yasal bir zemine oturması ve düzenlenmesi konusunda çalışmalar devam etmekle birlikte kripto paraların denetlenmesi ve düzenlenmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yetkilendirilmesi gündeme gelmiştir.

"SPK'nın kripto paralar ile ilgili düzenleme çalışmalarının önümüzdeki dönemde ilgili piyasadaki büyümeyi destekleyeceği düşünülmektedir. Söz konusu çalışmaların tüketici güvenini artırma yönünde olumlu katkılar sağlayacağı da öngörülmektedir." (Grafik)