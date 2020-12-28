Avrupa Birliği: Covid-19 aşısının tamamı Eylül ayına kadar dağıtılacak

Avrupa Birliği, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği 200 milyon doz Covid 19 aşısının dağıtımının 2021 Eylül ayına kadar tamamlanacağını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü e mail yoluyla yaptığı açıklamada Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği 200 milyon doz Covid 19 aşısının dağıtımının 2021 Eylül ayına kadar tamamlanacağını açıkladı. Sözcü "200 milyon doz aşının dağıtımının 2021 Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Sözcüsü, ek olarak 100 milyon doz aşı alımı için de görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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