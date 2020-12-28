Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/12/2020

28 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Pozitif): Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, daha önce Mart ayında Bangladeş'te LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere ülkenin önde gelen şirketlerinden United Enterprises ile masaya oturan ve yüzde 50-50 ortaklık ile yönetilecek şirket için ortaklık sözleşmesi imzalayan Aygaz 100mn dolarlık yatırım yapacak. Yatırım pandemi nedeniyle şimdilik beklemede ve 2021 yılının ilk aylarında çalışmalara başlanacak. Kaynak: Dünya
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Şirkete gelen sorulara istinaden yatırımcılar tarafından farklı şekilde algılandığının anlaşılması sebebiyle bu açıklamanın yapılmasına gerek duymuştur.
Şirkete ait olan Söğüt maden sahası işletme ruhsatının ve rödövans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye devredildiği, ilgili Şirketin edimlerini yerine getirmediği için sözleşmenin iptali ve maden sahasının iadesi için dava açıldığı, açılan davaların 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verildiğini, iki yıl içinde ilk altının çıkartılıp, söz konusu varlığın değere dönüştürülmesi, teknik çalışmaların ve gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilerek, yatırım sürecine geçilmesi suretiyle ekonomiye kazandırılmaya başlanmasının hedeflendiğini ve bu bağlamda Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Karaman'ın Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş'ye Genel Müdür olarak atamasının yapıldığını, 7 ve 9 Aralık tarihli KAP bildirimlerinde sahada yaklaşık 3,5mn ons kaynak olduğunun bildirildiğini, bunun 1,9mn onsunun çıkarılmaya hazır altın rezervi, 1,6mn onsun da kaynak olarak %83 oranında rezerve dönüşeceğini, bu miktarlar göz önüne alındığında Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2mn ons civarında altın varlığından bahsedilebileceğini, bugünkü fiyatlar üzerinden bunun da yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değer ifade ettiğini, bahse konu 6 milyar dolarlık değerin, ilgili kaynağın güncel fiyatlar üzerinden brüt bedeli olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, işçilik bedeli ve benzeri maliyet kalemlerini içermediği belirtmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören bağlı ortaklıklarından Şişe Cam (SISE, Pozitif), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Pozitif), Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif), İş Finansal Kiralama (ISFIN, Pozitif), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO, Pozitif) ve İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN, Pozitif) paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 500 milyon TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2021 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Ziraat Yatırım
Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Pozitif): Şirket bağlı şirketlerinden Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Azerbaycan'da yaptırılması planlanan "Azerbaycan Merkez Bankası Yönetim Binası"nı üstlenmek üzere bildirim mektubu almıştır ve sözleşme görüşmelerine başlamıştır. İşin kapsamı mühendislik, ekipman ve malzeme temini, anahtar teslimi yapım işleridir. Projenin toplam süresi 36 aydır. 250mn USD mertebesinde olması beklenen proje sözleşme tutarı, sözleşmenin imzası ile birlikte yeni bir Özel Durum Açıklaması ile duyurulacaktır.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında 15mn GBP tutarlı ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır.
Ziraat Yatırım
Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi. Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek. Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi. Kaynak: AA
Turizm: Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Kasım'da %61,9 düşerken koronavirüs nedeniyle ilk 11 ayda düşüş %72 oldu. Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere yılın ilk 11 ayında Türkiye'ye 12mn yabancı ziyaretçi gelirken 2019 ilk 11 ayda bu rakam 42,91mn kişi idi. Verilere göre Kasım'da ise Türkiye'ye gelen gelen yabancı ziyaretçi sayısı 0,83mn kişi oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi 11 aylık verilere göre %16,9 pay, yani 2mn kişi ile Rusya'dan geldi. Rusya'yı %9,5 pay ve 1,14mn kişi ile Bulgaristan ve %8,9 pay ve 1,07mn kişi ile Almanya takip etti. İlk 5'te ise Ukrayna ve İngiltere yer aldı. (Kaynak: Reuters)
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Ordu İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli "Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 11,5mn TL bedelle 25.12.2020 tarihinde imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Kafein Yazılım (KFEIN, Sınırlı Pozitif): Şirket üçüncü taraf bir banka ile 03.12.2020 - 02.12.2023 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 4,4mn TL olup; 3 yıllık lisans, eğitim ve bakım destek hizmetlerini kapsamaktadır.
Ziraat Yatırım