Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/12/2020

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Şirkete gelen sorulara istinaden yatırımcılar tarafından farklı şekilde algılandığının anlaşılması sebebiyle bu açıklamanın yapılmasına gerek duymuştur.



Şirkete ait olan Söğüt maden sahası işletme ruhsatının ve rödövans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye devredildiği, ilgili Şirketin edimlerini yerine getirmediği için sözleşmenin iptali ve maden sahasının iadesi için dava açıldığı, açılan davaların 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verildiğini, iki yıl içinde ilk altının çıkartılıp, söz konusu varlığın değere dönüştürülmesi, teknik çalışmaların ve gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilerek, yatırım sürecine geçilmesi suretiyle ekonomiye kazandırılmaya başlanmasının hedeflendiğini ve bu bağlamda Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Karaman'ın Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş'ye Genel Müdür olarak atamasının yapıldığını, 7 ve 9 Aralık tarihli KAP bildirimlerinde sahada yaklaşık 3,5mn ons kaynak olduğunun bildirildiğini, bunun 1,9mn onsunun çıkarılmaya hazır altın rezervi, 1,6mn onsun da kaynak olarak %83 oranında rezerve dönüşeceğini, bu miktarlar göz önüne alındığında Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2mn ons civarında altın varlığından bahsedilebileceğini, bugünkü fiyatlar üzerinden bunun da yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değer ifade ettiğini, bahse konu 6 milyar dolarlık değerin, ilgili kaynağın güncel fiyatlar üzerinden brüt bedeli olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, işçilik bedeli ve benzeri maliyet kalemlerini içermediği belirtmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

Ziraat Yatırım