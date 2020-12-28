LPG ithalatı ekimde yüzde 3,9 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, İspanya, Yunanistan ve Norveç oldu.

LPG ithalatı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 azalarak 263 bin 365 tona geriledi. İthalattaki azalışta iç piyasada satışların düşüşü etkili oldu.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yaklaşık yüzde 220 artarak 17 bin 583 tona yükseldi. İhracat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Tunus, Yunanistan, İsviçre, Türkiye Serbest Bölgesi ve Singapur'a yapıldı.

LPG üretimi de ekimde yüzde 6,7 azalışla 84 bin 716 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde 286 bin 793 ton otogaz, 62 bin 111 ton tüplü LPG ve 7 bin 722 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ekimde toplam LPG satışı yaklaşık 356 bin 627 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 1,3 artarken, dökme LPG satışı yüzde 6,2 ve tüplü LPG satışı yüzde 0,9 azaldı. İç piyasada toplam LPG satışları ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, yüzde 80,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile tüplü LPG, yüzde 2,2 ile dökme LPG izledi.

Doğu Karadeniz'den müjdeli haber! İhracatta yüzde 100 artış

SON DAKİKA! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: İhracat hedefi aşıldı