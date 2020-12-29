CFTC: ABD dolarında net kısa pozisyonlar 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de Emtia Vadeli İşlem Komisyonu (CFTC) tarafından açıklanan verilere göre, ABD dolarında net kısa pozisyonlar 21 Aralık haftasında son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

CFTC verilerine göre ABD dolarında net kısa pozisyonlara 26,56 milyar dolardan 30,15 milyar doları çıktı. Net kısa pozisyonlar son 5 haftanın 4'ünde arttı.

Net kısa pozisyon hesabına euro, GBP, İsviçre frangı, Japon yeni, Avustralya doları ve Kanada dolarının yanı sıra Rus rublesi, Brezilya reali, Yeni Zelanda doları ve Meksika pesosu da dahil edildiğinde net kısa pozisyon tutarı 27,21 milyar dolardan 30,6 milyar dolar seviyesine yükseldi.

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