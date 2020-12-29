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de işlemlerini Ocak ayında askıya alacak

'de tarafından halka arz edilen konusunda regülatör  kuruluş SEC tarafından soruşturma açılmasının ardından işlemleri askıya ayan borsalar arasına de girecek.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:51 Son Güncelleme: 29.12.2020 09:52 ABONE OL
Coinbase de XRP işlemlerini Ocak ayında askıya alacak

ABD'de Ripple tarafından halka arz edilen XRP konusunda regülatör kuruluş SEC tarafından soruşturma açılmasının ardından işlemleri askıya ayan borsalar arasına Coinbase de girecek.

Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre, XRP işlemleri 19 Ocak itibarıyla askıya alınacak. Daha önce de aralarında OKCoin'in de olduğu bazı kripto para borsaları XRP işlemlerini askıya almışlardı.

Coinbase'in kararı piyasa tarafından bekleniyordu. Şirket, karar konusunda yakın zamanda yeni bilgi verilebileceğini de kaydetti.

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Coinbase de XRP işlemlerini Ocak ayında askıya alacak
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