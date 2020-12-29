Yepyeni bir dönem başlıyor: Kartlar yeniden dağıtılacak!

Brexit'te yılan hikâyesine dönen anlaşmazlık krizi çözüldü. İngiltere AB üyesiyken taraf durumunda olduğu ticaret anlaşmalarını, AB ülkelerinden bağımsız olarak yeniliyor. Brexit, sonrası İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sonrasında ticaretin devamlılığı için yürütülen bu süreçte imzalanan beşinci büyük Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Türkiye ile olacağı ifade edildi.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR"

Başkan Erdoğan anlaşma ile ilgili hem Türkiye'nin hem de İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönemin başladığını belirterek, "Yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan STA'nın, AB ile Gümrük Birliği anlaşması sonrasında Türkiye'nin imzaladığı en önemli anlaşma olduğuna dikkat çekerek, "2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ise anlaşma ile ilgili, "Yeni anlaşma ile gümrüksüz ticaretin devamlılığını sağlayıp, ticari ilişkileri geliştirmesini umuyoruz. Bu anlaşma, Birleşik Krallık'ta tekstil, otomotiv ve çelik sanayide binlerce kişi için iş güvencesi anlamına geliyor" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu, Türkiye ile İngiltere arasındaki bu anlaşmanın çok büyük bir olay olduğunu ifade ederek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BREXİT'İN EN ÇOK YARAR SAĞLADIĞI ÜLKELERDEN BİRİSİ TÜRKİYE"

Bu anlaşma ile Brexit'in en çok yarar sağladığı ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Dağlaroğlu, "Türkiye'nin senelerdir istediği ve AB ile yapamadığı tarifesiz kotasız bir anlaşma. Tarımsal olmayan ürünler hariç diğer bütün alanlarda tarifesiz bir anlaşma. Tabi bu bir süreklilik anlaşması. Türkiye ve İngiltere arasındaki dış ticaret hacmi 19 milyar sterlin. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı İngiltere. Beyaz eşyada da ikinci büyük ihracat pazarı. İmalattan otomotive çelik endüstrisine kadar birçok ülke buraya ihracat yapıyor. Ağırlıklı olarak beyaz eşya. Dolayısıyla tarifesiz kotasız bir anlaşma son derece önemli.

İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss'ın açıklamaları 'Kazan kazan' ilkesine dayalı bir anlaşma olduğunu söylüyor. Aslında bu çok büyük bir olay" diye konuştu.

"TARİFESİZ KOTASIZ OLMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye-İngiltere arasındaki bu STA anlaşmasının çok büyük bir olay olduğunu vurgulayan Dağlaroğlu, anlaşmanın Türk şirketlerine önemli avantajlar getirebileceğinin altını çizerek, "Bir kere tarifesiz kotasız olması çok önemli. Yani burada eğer biz ürünlerimizi İngiltere'ye sokabilirsek, İngiltere'de çok büyük bir pazar. Dolayısıyla bizim açımızdan katkısı son derece olumlu olur. İmalat sanayiden çelik endüstrisine kadar birçok alanda ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürün çeşitliliği açısından ayrı bir önemi var. Pandemi dolayısıyla turizm gelirlerinde azalma var. Dolayısıyla yeni ürünlerle oraya girmemiz son derece faydalı olacak" açıklamasını yaptı.

"ÇİN'İN İMAJI ÇİZİLDİ YENİ DÜNYA PAZARINDA TÜRKİYE ÖN PLANA ÇIKABİLİR"

Pandemi nedeniyle dünya ihracat devi Çin'in imajının çizildiğini ve pandemi sonrası yeni ticaret ilişkilerinin doğumu ile Türkiye'nin bu pazardan daha fazla pay alabilecek ülkeler arasında başı çekeceğini ifade eden Dağlaroğlu, "Pandemiyle beraber arz tarafında bir sıkıntı yaşandı ve şirketler şunu gördü. Yani tek bir pazardan ürün tedarik etmek yerine pazarın çeşitlendirilmesi son derece önemli. Tabi burada Türkiye'ye baktığımızda hem jeopolitik konum hem de beşeri sermaye anlamında genç dinamik bir nüfusa sahip gelişmekte olan ülke. Dünya ile rekabet içerisinde olan iyi şirketlerimiz iyi bir sanayimiz var gerçekten. Dolayısıyla pandemi sonrası arz zincirinin yeniden oluşmasıyla Türkiye ön plana çıkabilir" ifadelerini kullandı.