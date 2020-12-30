ABD hampetrol stokları 4.7 milyon varil düştü

ABD hampetrol stokları, 25 Aralık'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 700,000 bin varil geriledi.



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 131,000 varil yükseldi.



API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 718,000 varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 1 milyon 830,000 varil azaldı.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, küresel petrol piyasalarının pandemi öncesi düzeylere 2021 yılında dönmesini beklediğini söyledi.

Rusya-24 televizyonuna konuşan Novak, küresel petrol talebinin günde ortalama 5.0 - 6.0 milyon varil artışla, 2021 yılında pandemi öncesi düzeylere yükseleceğini öngördü.

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