İngiltere'den yeni Covid-19 kararı: Oxford aşısına onay verdi!

İngiltere, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına beklenenden daha erken onay verdi. AstraZeneca-Oxford Covid-19 aşısının acil kullanımına onay verip vermeyi 4 Ocak'ta görüşmesi beklenen İngiltere İlaç ve Sağılk Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA) bugün toplanarak beklenen onayı verdi.

MHRA'nın AstraZeneca-Oxford'un Covid-19 aşısına onay verdiği İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. AstraZeneca'nın Covid-19 aşısı şu ana kadar dünya üzerinde en çok sipariş edilen aşı durumunda.

Şirket, 1,3 milyar doz için sipariş almış durumda ve bu aşının 100 milyon dozu İngiltere'ye verilecek. Bugün Endonezya'da 50 milyon doz aşı için AstraZeneca ile anlaştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancook yaptığı açıklamada, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) AstraZeneca-Oxford aşısının ilk dozunun yüksek riskli gruplara dağıtılmasına oncelik vereceğini belirtirken, ikinci doz için 12 haftaya varan süre beklenebilmesinin aşılama kampanyasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Dozaj rejiminin bugün içinde belirleneceğini de belirtti Hancook, bahara kadar salgının üstesinden gelmeye yetecek kadar kişiyi aşalıyabileceklerine oldukça güvendiğini vurguladı.

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