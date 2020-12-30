SON DAKİKA! Bakan Dönmez'den doğal gaz rezervi açıklaması!

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih'in Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz ile ilgili, "Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacak Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez, video konferans yöntemiyle Zonguldak'taki Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında Zonguldak için bir müjde veren Bakan Dönmez, "Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olacak Filyos, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. Fatih'in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos'ta karaya çıkacak ve buradan ana şebekeye bağlanacak. Taşkömürünün bölgede üretimi, demir-çelik başta olmak üzere yeni bir endüstrinin doğuşunu sağlamıştı. Şimdi de doğal gazın üretimiyle, Zonguldak ve Batı Karadeniz yeni endüstri bölgemiz olacak. Bölgeye çok güçlü bir ulaşım ve lojistik ağı kuruluyor. Halen devam eden Filyos Vadisi Projesiyle birlikte de orta ve yüksek teknoloji endüstri Filyos'ta kümelenecek" dedi.



20 MİLYAR TON KÖMÜR REZERVİ



Konuşmasında kömür üretimine değinen Bakan Dönmez, "Son yıllarda yaptığımız yoğun çalışmalarla toplam kömür rezervimizi artırmaya devam ediyoruz. 2016 yılında 45,5 milyon ton, 2017'de 87,9 milyon ton, 2018'de 101,5 milyon ton, 2019'da 97,3 milyon ton yerli kömür üretimi gerçekleştirdik. İnşallah 2020 yılında da son dönemde yakaladığımız yükseliş trendini devam ettireceğiz ve 100 milyon ton seviyelerini koruyacağız. Toplam 20 milyar tonluk kömür rezervimizin 1,5 milyar tonunu taşkömürü oluşturuyor. Bu oranın artırılması için TTK yöneticilerimiz ve madenci kardeşlerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" dedi.





247 MİLYON LİRA DESTEK



Bugün Türkiye'nin 52 yerli kömür santrali bulunduğunu belirten Dönmez, "Toplam 11 bin 350 megavat düzeyinde yerli kömür kurulu gücümüz var. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yüzde 12'lik bir paya sahip. Kasım 2020 itibariyle toplam elektrik üretimimizin yüzde 14,3'ünü yerli kömürden karşılıyoruz. 24 saatlik elektrik tüketimi olarak düşündüğümüzde ortalama 4,1 saati yani günlük elektrik tüketimimizin altıda birini yerli kömürden karşılıyoruz" dedi.



Yer altı kömür işletmelerinde işçi maliyetlerine uygulanacak destek kapsamında bu yıl 247 milyon liralık destek ödemesi yaptıklarını da anlatan Dönmez, son 5 yılda bu rakamın toplamda 360 milyon liraya yaklaştığını belirtti.