SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı süresi uzadı: Resmi Gazete'de yayınlandı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Koronavirüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı, 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 Ocak tarihine ertelenmişti.