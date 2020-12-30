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! süresi uzadı: 'de yayınlandı

haberi... iki ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldığına dair Cumhurbaşkanlığı kararı 'de yayınlandı.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:50 Son Güncelleme: 30.12.2020 10:03 ABONE OL
SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı süresi uzadı: Resmi Gazete'de yayınlandı

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Koronavirüs sebebiyle 16 Nisan 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı, 17 Kasım tarihinde iki ay uzatılmış, 17 Ocak tarihine ertelenmişti.

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SON DAKİKA! İşten çıkarma yasağı süresi uzadı: Resmi Gazete'de yayınlandı
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