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Avrupa üyesi Rehn: Euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından izliyoruz

Avrupa üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı , euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından takip etmekte olduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:33 ABONE OL
Avrupa Merkez Bankası üyesi Rehn: Euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından izliyoruz

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından takip etmekte olduklarını söyledi.

Almanya'da yayınlanan Boersen-Zeitung'a konuşan Rehn, "ECB'nin bir kur hedefi yok. Ancak bu, euronun değerlenmesi, rekabet gücünün kaybolmasına yol açıldığı ve büyüme ile enflasyon için görünümlerin etkilendiği ortamda, önemli değil anlamına gelmiyor" dedi.

Rehn, "Biz kurlardaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz ve gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Avrupa Merkez Bankası üyesi Rehn: Euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından izliyoruz
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