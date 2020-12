Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 31/12/2020

Aygaz (AYGAZ, Nötr): 5 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamasında; Bangladeş'te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık oluşturulması ("Ortak Girişim Şirketi") ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Enterprises & Co. Ltd. ile Şirketimiz arasında LPG faaliyetleri için önlisansa sahip olan ancak o tarihte henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin %50'sinin satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi ('Sözleşme') imzalandığı kamuya duyurulmuştu.



31.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında ise Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması dâhil belirlenen ön koşulların en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar gerçekleşmesini öngören Sözleşme'deki bazı ön koşulların tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış'ın en geç 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşebilmesine imkan veren bir Sözleşme değişikliği imzalandığı kamuya duyurulmuştu.



Gelinen aşamada, Sözleşme'deki bazı ön koşulların henüz tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış'ın 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşebilmesine imkân veren yeni bir Sözleşme değişikliği imzalanmıştır.

