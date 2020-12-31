Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 31/12/2020

31 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aygaz (AYGAZ, Nötr): 5 Mart 2019 tarihli özel durum açıklamasında; Bangladeş'te kurulu United Group ile Bangladeş pazarına yönelik olarak LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere, eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortaklık oluşturulması ("Ortak Girişim Şirketi") ve gerekli yatırımların yapılması amacıyla, United Enterprises & Co. Ltd. ile Şirketimiz arasında LPG faaliyetleri için önlisansa sahip olan ancak o tarihte henüz faaliyete başlamayan bağlı ortaklığı United LPG Ltd. hisselerinin %50'sinin satın alınmasına ilişkin bir Hisse Devir Sözleşmesi ('Sözleşme') imzalandığı kamuya duyurulmuştu.
31.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında ise Ortak Girişim Şirketi'nin faaliyetleri için gerekli izinlerin alınması dâhil belirlenen ön koşulların en geç 31 Mart 2020 tarihine kadar gerçekleşmesini öngören Sözleşme'deki bazı ön koşulların tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış'ın en geç 31 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşebilmesine imkan veren bir Sözleşme değişikliği imzalandığı kamuya duyurulmuştu.
Gelinen aşamada, Sözleşme'deki bazı ön koşulların henüz tamamlanamamış olması sebebi ile, taraflar arasında Kapanış'ın 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşebilmesine imkân veren yeni bir Sözleşme değişikliği imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Hektaş (HEKTS, Pozitif): Hektaş, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri olan kuraklığa karşı toleranslı tohumlar geliştiren Avustralya kökenli Agriventis Technologies ve veteriner tıbbi ürün üretimi yapan Arma İlaç'ı satın alma kararı verdi.
Ziraat Yatırım
İş GYO (ISGYO, Nötr): İş Kuleleri Kule-3'te yer alan 1.033 m2'lik ofis alanının Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr) şirketine 5 yıl süre ile kiralanmasına ve Ege Perla'da kiracı olan İş Faktoring'in kira süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Sabancı Holding (SAHOL, Sınırlı Pozitif); Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif) Carrefoursa (CRFSA, Nötr): 04.12.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Holding portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Holding'in yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu.
Holding tarafından 30.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 10,76 TL - 11,62 TL fiyat aralığından toplam 8.840.000 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. (7.740.000 adet pay beheri 11,25 TL fiyatla 7 ayrı özel işlem bildirimi yoluyla üçüncü kişilere satılmıştır). Bu işlemle birlikte Holding'in Teknosa sermayesindeki payı %50,00 olmuştur. Böylelikle, pay satış bilgi formuna konu edilen Teknosa paylarının tamamının satışı 30.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Ayrıca, 09.12.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Borsa İstanbul'un 17.09.2020 tarihli duyurusuna istinaden, Holding portföyünde yer alan CarrefourSA paylarından 2.500.000 TL nominal değerli kısmının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu.
Holding tarafından 30.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 64,05 TL - 72,25 TL fiyat aralığından toplam 267.000 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Holding'in CarrefourSA sermayesindeki payı %58,49 olmuştur. 30.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2.500.000 TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 1.750.000 TL nominal değerli kısmı Holding'in portföyünde korunmaktadır.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): GMTN (Global Medium Term Notes) programı kapsamında farklı vadelerdeki 35mn GBP ve 10mn GBP tutarlı ihraç belgeleri SPK tarafından onaylanmıştır.
Ziraat Yatırım
Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS): İstanbul Altın Rafinerisi tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KADSİS) kapsamında, 2020 yılı tamamlanırken 5 banka ile 37 ilde toplam 105 Altın Değerleme Noktası'nda (ADN) 5 bine yakın işlem yapıldığı belirtilerek, "Güvenle çalışan bankalarla entegre özel yazılımımızın Faz 2 uygulamasına 2021 yılında geçeceğini gururla paylaşmak isteriz." ifadeleri kullanıldı. İstanbul Altın Rafinerisi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Altın Rafinerisi'nin yıllardır baş koyduğu yolda, halkın yastık altında atıl kalan altınlarını güvenle banka hesaplarına aktarabilecekleri, altınlarını altın olarak korumaya devam edecekleri, bir yandan katma değer sağlarken diğer yandan ülke ekonomisinin canlanmasına fayda sağlayacakları yöntemleri hayata geçirmek için çalıştığı belirtildi. Kaynak: Dünya
Anel Elektrik (ANELE): Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200mn TL'den 400mn TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 23.12.2020 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır. Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan SPK onaylı esas sözleşme tadil metninin onayı için T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.
Ziraat Yatırım
Link Bilgisayar (LINK): Şirketin bedelsiz sermaye artırımı kapsamında, ihraç belgesinin SPK'nın onaylanmasını takiben 15 Aralık 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan sermaye artırımı kararı ve Esas Sözleşme değişikliği İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Aralık 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin Bağlı Ortaklığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile Kam İnşaat Ticaret Limited Şirketi & Güven-İş Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı arasında, Elazığ İli Merkez İlçesi, Çatalçeşme Mahallesi, 5.Etap, 281 Adet Konut, 7 Adet dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları işine ait; Kapalı Devre CCTV Sistemleri, Video Intercom Sistemleri, Yangın İhbar Sistemleri ile Merkezi Anons ve Çok Amaçlı Seslendirme işlerine dair ticari sözleşme 3,1mn TL +KDV bedel üzerinden dün (30.12.2020) sözleşme imzalanmıştır. İşin süresi 3 (Üç) Aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Cihaz, Malzeme Temini, Fiziksel ve Elektriksel Montajlar ile çalışır durumda devreye alma yapım işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.'ye sözleşme gereği iş avansı olarak 930.000 TL avans ödemesi yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
Verusaturk GSYO (VERTU): Şirketin %50 oranında pay sahibi olduğu girişim şirketi Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 29.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; Şirketin 10mn TL tutarındaki mevcut sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak üzere 10,5mn TL bedelsiz artırımla 20,5mn TL'ye çıkartılmasına karar verilmiş ve sermaye artırım işlemi 30.12.2020 tarihinde (dün) tescil edilmiştir. Bedelsiz sermaye artırım işlemleri sonucunda Şirket 5,3mn TL nominal değerli pay elde etmiş olup, sermaye payı tutarı 5mn TL'den 10,3mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım