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Dr. : salgını sonbahara kadar kontrol altına alır

Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , Covid-19 salgınının ABD'de gelecek sonbahara kadar kontrol altına almasını beklediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:19 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:21 ABONE OL
Dr. Anthony Fauci: ABD salgını sonbahara kadar kontrol altına alır

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'nin yeterli kollektif Covid-19 bağışıklığını sağlayacak aşılama ile birlikte koronavirüs salgını gelecek sonbahara kadar kontrol altına almasını beklediğini söyledi.

Fauci, Kaliforniya Valisi Gvavin Newsom'un yaptığı İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19 varyarnti B.1.1.7'nin Kaliforniya'da da tespit edildiği açıklaması sonrası yahtığı değerlendirmede, bunun "sürpriz" olmadığını, yeni koronavirüs varyantının ABD'nin başka yerlerinde de görülebileceğine vurguladı.

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Dr. Anthony Fauci: ABD salgını sonbahara kadar kontrol altına alır
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