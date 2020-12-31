Dr. Anthony Fauci: ABD salgını sonbahara kadar kontrol altına alır

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, ABD'nin yeterli kollektif Covid-19 bağışıklığını sağlayacak aşılama ile birlikte koronavirüs salgını gelecek sonbahara kadar kontrol altına almasını beklediğini söyledi.

Fauci, Kaliforniya Valisi Gvavin Newsom'un yaptığı İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19 varyarnti B.1.1.7'nin Kaliforniya'da da tespit edildiği açıklaması sonrası yahtığı değerlendirmede, bunun "sürpriz" olmadığını, yeni koronavirüs varyantının ABD'nin başka yerlerinde de görülebileceğine vurguladı.

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