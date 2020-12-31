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toplam rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet () toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 822 milyon dolar artarak 94 milyar 629 milyon dolara ulaştı.

AA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:15 Son Güncelleme: 31.12.2020 15:20 ABONE OL
Merkez Bankası toplam rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 822 milyon dolar artarak 94 milyar 629 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 25 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık'ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
29.11.2019 26.475 78.274 104.749
27.12.2019 25.079 81.240 106.319
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
04.12.2020 40.256 46.394 86.650
11.12.2020 40.765 47.412 88.177
18.12.2020 42.008 49.799 91.807
25.12.2020 43.022 51.607 94.629

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 806 milyon dolar oldu

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Merkez Bankası toplam rezervleri 94 milyar 629 milyon dolar oldu
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