Xi Jinping: Çin-AB anlaşması dünya ekonomisinin iyileşmesini hızlandıracak

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yaptığı video konferans görüşmesinin ardından tamamlanan Çin-AB Yatırım anlaşması ardından bir açıklama yapan Xi Jinping, "Çin-AB Yatırım Anlaşması, pandemi sonrası dönemde dünya ekonomisinin iyileşmesini hızlandıracağı gibi, küresel ticaret ve yatırımların serbestleşmesini kolaylaştıracak ve uluslararası toplumun küreselleşme ile serbest ticarete dair güvenini artıracak" dedi.

Xi Jinping, yaptığı konuşmada, Çin-AB Yatırım Anlaşması'nın Çin'in yüksek seviyede dışa açılma konusundaki kararlılık ve güvenini gösterdiğine işaret ederek, anlaşmanın piyasaya erişimi genişleteceğini, daha elverişli bir iş ortamı, daha güçlü kurumsal güvence ve daha parlak bir iş birliği perspektifi sağlayacağını söyledi.

2021 yılına girilirken, Çin ve AB'nin dünyadaki iki büyük güç, iki büyük piyasa ve iki büyük medeniyet olarak daha büyük sorumluluklar üstlenmeleri, diyaloğu güçlendirmeleri, karşılıklı güveni pekiştirmeleri gerektiğini belirten Xi, ülkelerin iş birliğini derinleştirmeleri, anlaşmazlıkları rasyonel şekilde çözmeleri ve birlikte yeni gelişme fırsatları yaratmaları, böylece yeni bir düzen oluşturmaları gerektiğini kaydetti. Xi, Çin ve Avrupa'nın açık dünya ekonomisinin oluşturulmasına büyük katkılar sağlayacağının altını çizdi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi Rehn: Euronun ABD Doları karşısında güçlenişini yakından izliyoruz