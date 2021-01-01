Ne altın ne döviz! Kazanç yüzde 300’ü aştı: Dünyada yeni gözde oldu!

SON 1 YILDAKİ PRİM YÜZDE 300'Ü AŞTI

Bitcoin yılın son gününde son 1 yıl önceki fiyatına göre yüzde yaklaşık yüzde 300 primlenerek 29244 dolar seviyesini gördü. Toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 550 milyar dolar seviyesine yükselen bu alanda da rekorunu kırdı.