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4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

nternet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki tahvil ihalesi yapılacakken, yeni haftada ise 4 tahvil ihalesi düzenlenecek.

AA
Giriş Tarihi: 3.1.2021 12:19 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni haftada 4 tahvil ihalesi düzenleyecek. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın iki tahvil ihalesi yapılacak.

İlk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

5 Ocak Salı günü düzenlenecek iki ihaleden ilkinde 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günkü ikinci ihalede ise 10 yıl (3598 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek
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