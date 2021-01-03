SON DAKİKA | Ne altın ne döviz! Dünyada yeni gözde oldu! Kazanç yüzde 300’ü aştı

Son dakika haberi...Altın fiyatları, pandemi döneminde yatırımcıların en çok takip ettiği verilerden biri olurken, altın da en çok tercih edilen yatırım enstrümanlarından biri oldu. Aynı zaman diliminde dolar endeksindeki zayıflama dikkat çekti. Dünyada giderek yaygınlaşan kripto para hacimleri rekor kırarken, 2020 yılının son günlerinde Bitcoin fiyatları rekor tazeledi.