Altın fiyatları ve petrol 2021'e yükselişle başladı

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi gelen açıklamaların etkisiyle 53 doları aşarken, altın fiyatları da, evrim geçirmiş koronavirüsün giderek daha çok sayıda ülkede görünmesinin etkisiyle 1,920 doları da aştı.



OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Pazar günü yaptığı bir açıklamada, küresel petrol talebinin 2021 yılında, mevcut "geri vitesten, ileri vitese geçeceğini" vurguladı.



OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun bugün düzenlenecek Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısına hazırlık için toplanan Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısında konuşan Barkindo, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 95.9 milyon varile yükseleceğini söyledi.



OPEC+ Aralık ayındaki toplantısında Ocak'tan itibaren petrol üretimini günlük 500,000 varil artırma kararını almıştı. Bugünkü toplantıdan Şubat üretim düzeyine ilişkin karar bekleniyor.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 2.57 artışla 53.05 dolar,

- Batı Teksas yüzde 2.47 artışla 49.80 dolar,

- altın yüzde 1.35 artışla 1,923.26 dolar,

- gümüş yüzde 2.72 artışla 27.10 dolar,

- bakır yüzde 0.84 düşüşle 7,753.50 dolar,

- platin yüzde 2.23 artışla 1,094.66 dolar,

- paladyum yüzde 0.38 artışla 2,465.25 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada Cuma günü, gram altın 455 liraya, çeyrek altın 754 liraya, Cumhuriyet altını da 2,988 liraya yükseldi.



Ahlatcı Yatırım'ın altın analizinde şöyle denildi:



"Çarşamba günü dolardaki zayıf görünüm ve ABD'de Cumhuriyetçi Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın 2,000 dolarlık yardım teklifini reddetmesi sonrası değerli metalde tepki alımları gözlenmişti. Yılın son işlem gününde ise dolardaki yatay günüm ve teşvik paketi gelişmeleri altına destek olmayı sürdürürken, risk iştahında gözlenen toparlanma değerli metalde yatay hareketlerin devam etmesine neden oldu. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1920 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1910, 1900 ve 1890 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1928, 1937 ve 1946 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

OPEC: Petrol talebi ileri vitese geçecek