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yeni yılın ilk işlem gününde rekora gitti!: 1500 puanı gördü

'da 2021 yılının ilk işlem gününde , yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 19:04 Son Güncelleme: 4.1.2021 19:09 ABONE OL
Borsa İstanbul yeni yılın ilk işlem gününde rekora gitti!: 1500 puanı gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 artışla günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 31 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67 ve holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,92 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile orman, kağıt, basım oldu.

Döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.495,43 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.500,01 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.420 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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Borsa İstanbul yeni yılın ilk işlem gününde rekora gitti!: 1500 puanı gördü
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