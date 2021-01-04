Dr. Anthony Fauci: ABD'de salgın önümüzdeki haftalarda muhtemelen kötüleşecek

Dr. Anthony Fauci, ABD genelinde hastanelerden yoğum bakım yataklarında yetersizlik raporları aldıklarını belirtti. "Bunun nedeni birkaç hafta öncesinde söylediğimiz gibi insanların tatil dönemi nedeniyle daha fazla seyahet etmeleri" ifadelerini kullandı.

Tatil dönemleri sonrasında Covid19 etkilerinin gecikme ile görüldüğünü hatırlatan Fauci, "Genelde tatil dönemleri sonrasında salgın hızındaki artışı görmek için birkaç hafta gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İlaç şirketleri aşıların mutant koronavirüse karşı etkili olmasını bekliyor