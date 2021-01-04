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Dr. : 'de salgın önümüzdeki haftalarda muhtemelen kötüleşecek

'de koronavirüs ile mücadelenin en üst düzey isimlerinden biri olan Dr. , ABD'de koronavirüs salgınının gelecek haftalarda  muhtemelen kötüleşeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 09:07 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:09 ABONE OL
Dr. Anthony Fauci: ABD'de salgın önümüzdeki haftalarda muhtemelen kötüleşecek

Dr. Anthony Fauci, ABD genelinde hastanelerden yoğum bakım yataklarında yetersizlik raporları aldıklarını belirtti. "Bunun nedeni birkaç hafta öncesinde söylediğimiz gibi insanların tatil dönemi nedeniyle daha fazla seyahet etmeleri" ifadelerini kullandı.

Tatil dönemleri sonrasında Covid19 etkilerinin gecikme ile görüldüğünü hatırlatan Fauci, "Genelde tatil dönemleri sonrasında salgın hızındaki artışı görmek için birkaç hafta gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Dr. Anthony Fauci: ABD'de salgın önümüzdeki haftalarda muhtemelen kötüleşecek
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