Küresel hava yolu yolcu trafiği 21 yıl öncesine geriledi

2020 yılında global hava yolu yolcu trafiğinin 2019'a göre yüzde 67 azaldığını tahnmin eden Cirium, 2019 yılında 8,7 trilyon olan yolcu kilometresinin 2020'de 2,9 trilyona gerilediğini öngördü. Cirium'un derlediği bilgilere göre 1 Ocak-20 Aralık 2020 döneminde 16,8 milyon uçuş yapıldı.

Uçuş sayısı 2019'un aynı döneminde 33,2 milyon seviyesindeydi. 2020 yılında 40'tan fazla hava yolunun operasyonlarını durdurduğunu veya sona erdirdiğini belirten Cirium, 2021 yılında daha fazla sayıda hava yolu şirketinin batmasının beklendiğini vurguladı.