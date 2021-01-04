Memur ve emekli maaş zammı 2021 belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:
|
2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
|
UNVANLAR
|
DRC.
|
NET GÖREV AYLIĞI (*)
|
2020 Temmuz
|
2021 Ocak
|
GENEL MÜDÜR
|
1/4
|
13.851
|
14.917
|
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
|
1/4
|
7.281
|
7.862
|
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
|
9/1
|
4.490
|
4.866
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
5.615
|
6.074
|
KAYMAKAM 1. Sınıf
|
1/4
|
12.693
|
13.671
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
7.277
|
7.858
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|
6.369
|
6.883
|
UZ. DOKTOR
|
1/4
|
8.656
|
9.337
|
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
|
5/1
|
5.447
|
5.893
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
7.433
|
8.025
|
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
|
11/1
|
4.673
|
5.063
|
PROFESÖR
|
1/4
|
11.957
|
12.881
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|
7.056
|
7.621
|
VAİZ
|
1/4
|
5.836
|
6.311
|
AVUKAT
|
1/4
|
7.096
|
7.663
|
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.