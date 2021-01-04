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Memur ve emekli maaş zammı 2021 belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu

Emekli zammı ve memur zammı için kritik (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı belli oldu. 2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu.

AA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 12:33 Son Güncelleme: 4.1.2021 12:38 ABONE OL
Memur ve emekli maaş zammı 2021 belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi. Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2020 Temmuz

2021 Ocak

GENEL MÜDÜR

1/4

13.851

14.917

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

7.281

7.862

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

4.490

4.866

ÖĞRETMEN

1/4

5.615

6.074

KAYMAKAM 1. Sınıf

1/4

12.693

13.671

BAŞKOMİSER

3/1

7.277

7.858

POLİS MEMURU

8/1

6.369

6.883

UZ. DOKTOR

1/4

8.656

9.337

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

5.447

5.893

MÜHENDİS

1/4

7.433

8.025

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

4.673

5.063

PROFESÖR

1/4

11.957

12.881

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

7.056

7.621

VAİZ

1/4

5.836

6.311

AVUKAT

1/4

7.096

7.663

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.
Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen enflasyon verisi TÜİK tarafından açıkladı

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Memur ve emekli maaş zammı 2021 belli oldu: En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu
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