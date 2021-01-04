Merkez Bankası toplantı takvimi belirlendi: Ekonomistlerle ilk toplantı 9 Şubat'ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konularda teknik içerikli soruları cevaplandırmak amacıyla yatırımcı, ekonomist ve analistlerle düzenlediği toplantıların 2021 yılı takvimi belirlendi. TCMB'nin 2021 Yılı yatırımcı toplantı takvimine göre, ilk toplantı 9 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilecek. TCMB'nin konu ile ilgili duyurusunda, "Toplantılar, Merkez Bankasının açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı niteliktedir. Ayrıca, yurt dışındaki büyük finans merkezlerinde de geniş katılımlı yatırımcı toplantıları düzenlenmektedir. " denildi.

2021 yılı toplantı takvimi şu şekilde belirlendi:

9 Şubat 2021

10 Şubat 2021

3 Mart 2021 (Videokonferans)

31 Mart 2021

1 Nisan 2021

2 Haziran 2021 (Videokonferans)

30 Haziran 2021

1 Temmuz 2021

1 Eylül 2021 (Videokonferans)

6 Ekim 2021

7 Ekim 2021

2 Aralık 2021 (Videokonferans)

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