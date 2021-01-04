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: talebi ileri vitese geçecek

İhraç Eden Ülkeler Örgütü () Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Pazar günü yaptığı bir açıklamada, küresel petrol talebinin 2021 yılında, mevcut "geri vitesten, ileri vitese geçeceğini" vurguladı.

DHA
Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:53 Son Güncelleme: 4.1.2021 09:12 ABONE OL
OPEC: Petrol talebi ileri vitese geçecek

OPEC ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun yarın düzenlenecek Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC) toplantısına hazırlık için toplanan Ortak Teknik Komite (JTC) toplantısında konuşan Barkindo, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.9 milyon varil artışla günde ortalama 95.9 milyon varile yükseleceğini söyledi.

Bankindo, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) dışı ülkelerdeki talep artışı günde ortalama 3.3 milyon varil ile artışa liderlik yapacağını vurguladı.

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OPEC: Petrol talebi ileri vitese geçecek
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