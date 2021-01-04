Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen enflasyon verisi TÜİK tarafından açıkladı

Son dakika haberi... Aralık ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video



TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %14,60, AYLIK %1,25 ARTTI



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.

YILLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,32 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %3,18 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03 ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %14,52, AYLIK %1,11 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,83 artış gerçekleşti.