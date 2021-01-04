SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Para politikasına yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyon verisinin ardından paylaştığı mesajında, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır" dedi.

Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %14.60, aylık %1.25 olarak gerçekleşti.

Son dakika: Enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen enflasyon verisi TÜİK tarafından açıkladı

"PARA POLİTİKASINA, YAPISAL BOYUTTA ATILAN ADIMLARLA DESTEK VERECEĞİZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan enflasyon verisinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz. Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.

"MALİ DİSİPLİNİ KALİTELİ VE İSTİKRARLI BİR YAPIYA KAVUŞTURAĞIZ"

Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır. Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız." dedi.