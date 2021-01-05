Atlanta Fed Başkanı Bostic: Tahvil alımında ayarlama 2021 yılında olabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, "Aylık 120 milyar dolar tutarından Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımını yeniden ayarlamaya oldukça çabuk başlayabileceğimizden umutluyum" diye konuştu.

ovid-19'un hala yayılmakta olduğu ortamda önümüzdeki ayların ekonomi için "bir miktar zorlu" olacağını belirten Bostic, Fed politikasında herhangi bir değişikliğin pandeminin yol açtığı sınırlamaların kaldırılmasında sağlayacak başarılı bir aşılamaya sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguladı.

Ülkenin "aşı sonrası" dinamiklerin şekillenmeye başladığı ve Mart 2020'de atılan agresif adımların küçültülmeye başlamasını tartışmanın gerekeceği ana yaklaşılmakta olduğunu hissettiğini belirten Bostic, "Zayıflıkların ortadan kalkmaya başladığına dair işaretlerin bu yıl gelmeye baylayacağından umutluşum" diye konuştu. Bostic ayrıca, sağlanacak ilerlemenin Fed'in varlık ayımlarının pandemi öncesinde var olan seviyeye "daha paralel" bir seviyeye geri çekmesine imkan vermek için yeterli olacağından umutlu olduğunu da ifade etti.