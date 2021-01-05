Avrupa'da borsalar artıya geçti

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın genel bir kapanma ve kısıtlama ilan etmesinin ardından Salı gününe ekside başlayan Avrupa'daki başlıca borsa endeksleri, daha sonra artıya geçtiler.

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Analistlere göre hisselerdeki toparlanmada, Birleşik Krallık Kabine Bakanı Michael Gove'un yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılması planlanan bir incelemeden sonra koronavirüs önlemlerini kademeli olarak hafifleteceğini umduğunu söylemesi etkili oldu.



Başlıca Asya borsalarında da hisse senedi endeksleri, New York Borsası'nın, Çin merkezli telekomünikasyon şirketlerinin hisselerini kotasyondan çıkarmayacağını açıklamasının ardından karışık düzeylerde hareket ediyor.



Yatırımcıların Covid-19 gelişmelerinin yanında bugün tekrarlanacak olar Georgia eyalet seçimlerine odaklandığı ABD'deki açılış öncesi işlemlerde ise endeksler hafif yükseldi.



Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0.15 ve Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.13 yükseldi. Aynı zamanda, FTSE 100 Londra'da yüzde 0.53 artıdaydı.

Tokyo'da Nikkei 225 yüzde 0.19 düşerken, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.37 kaybetti. Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.12 düşerken, Güney Kore'de Kospi Composite yüzde 0.26 yükseldi. Çin'de Şangay Kompozit yüzde 0.05 düşerken, Shenzhen Kompozit yüzde 0.54 arttı. Dolar, yen karşısında yüzde 0.10 düşerek 103.0520 yen'e geriledi.



Wall Street'te Dow Jones Endeksi yüzde 0.16, S&P 500 ise yüzde 0.18 arttı. Nasdaq 100 Endeksi de yüzde 0.12 değer kazandı. Euro, dolar karşısında yüzde 0.26 artışla 1,22816 düzeyine yükseldi.