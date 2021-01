Bitcoin 31,000 dolar düzeyine geriledi

Başta kurumsal alımlar olmak üzere, kripto para piyasalarına artan yönelimin etkisiyle Pazar günü erken saatlerde 34,538.36 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeyi gören Bitcoin'deki düşüş son 24 saatte de sürdü ve birim 31,000 dolar düzeyine geriledi.



Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.44 düşüşle 31,332.51 dolara düşerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 18.24 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise 617.82 milyar dolardan, 585.08 milyar dolara geriledi.



Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 85 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 41 milyar dolar düşüşle 854.77 milyar dolara gerilerken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 164 milyar dolarlık düşüşle 180 milyar dolara indi.



Toplam 8,172 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,276 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

------------------------------------------------------------------------------------

EN YÜKSEK HACİMLİ 10 KRİPTO PARA BİRİMİ

------------------------------------------------------------------------------------

Birim Fiyat($) Günlük(%) Haftalık(%) Piyasa hacmi($)

-------------------------------------------------------------------------------------

Bitcoin 31,332.51 -5.44 18.24 585,082,186,315

Ethereum 1,027.04 -2.17 45.44 117,399,664,558

Tether 1.00 -0.24 0.13 21,816,813,771

XRP 0.23 -0.58 2.40 10,499,081,930

Litecoin 150.69 -7.38 18.85 9,982,005,445

Polkadot 9.37 -10.53 43.69 8,406,895,771

Bitcoin Cas 404.34 -6.02 16.35 7,521,063,837

Cardano 0.21 -2.25 18.96 6,716,671,733

Binance Coin 39.75 -3.81 2.85 5,749,496,802

Chainlink 13.47 -6.45 10.31 5,377,925,053

--------------------------------------------------------------------------------------

Bittrt Araştırma'nın analizinde, Bitcoin'in "Financial Times'ın kapağında" olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:



"Bitcoin'in piyasa değeri, 3 Ocak'ta 34,000 doları geçmesiyle 638 milyar dolarlara çıktı ve bu haliyle Alibaba'yı geçti. Tesla ile Bitcoin arasındaki fark ise kapandı. Zirvede olan isim ise 2 trilyon 255 milyar dolarla Apple.



"Kurumsal yatırımcılar çıkartılan bütün yeni Bitcoin'leri alıyor. Grayscale ise neredeyse yeni üretilen tüm Bitcoin'lerin üç katı kadar alım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 72,950 adet Bitcoin alan firmanın alımlarına karşın madenciler 28,112 adet Bitcoin üretti.



"Alıcılar, Bitcoin depoluyor ve uzun vade için soğuk cüzdanlara çekiyor. Borsadaki BTC miktarı azalıyor, arz kısıtlanıyor. Bu durum karşısında ise fiyatlarda yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.



"XRP'yi destekleyen yatırımcı kitlesi Beyaz Saray'a vermek üzere imza topluyor. Ripple davasının durdurulması için çaba gösteren grup XRP'nin sanal para olarak kabul edilmesini istiyor. Şu ana kadar ise 10 binden fazla kişi destek vermiş durumda.



"Bitcoin Financial Times'ın kapağında yer aldı. Dünyanın en büyük iş gazetelerinden biri olan Financial Times, yükselişin ardından Bitcoin grafiğine yer verdi. Medyanın dikkatini çeken kripto para biriminin yükselişinin balon olmadığının altı çiziliyor."

