Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/01/2021

5 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Ereğli Demir ve Çelik (EREGL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile; % 49'u Yıldız Holding A.Ş.'ye, yüzde 51'i ise Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait olan Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.'nin (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının; imzalanacak Pay Devri Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak, nakden ve defaten ödenmek suretiyle Şirket tarafından 340mn (üç yüz kırk milyon) Amerikan Doları işletme değeri bedelle satın alınmasına, Şirket hisselerinin devrinin, ilgili yasal onayların alınmasının ardından devir tarihindeki net borç tutarı ve net işletme sermayesi dikkate alınarak hesaplanacak olan hisse bedeli üzerinden gerçekleştirilmesine, payların devralınması işlemleri konusunda, Pay Devri Sözleşmesi imzalanması da dâhil olmak üzere gerekli her türlü iş ve işlemi yapma, sözleşmeler imzalama, resmi makamlara gerekli başvuruları yapma, vekâletnameler verme konusunda Şirket yöneticilerine yetki verilmesine, karar verilmiş olup, konuya ilişkin Şirket ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GOZDE, Sınırlı Pozitif) arasında Pay Devir Sözleşmesi 4 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Net Holding (NTHOL, Nötr): K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda uygulanmakta olan 3 günlük karantinasız girişlerin, 10 günlük karantinalı girişler şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; KKTC'de bulunan otellerde müşteri kabulleri durdurulmuş olup faaliyetlerine ara verilmiştir. KKTC'de bulunan casinolar ise hizmet vermeye devam etmektedir.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Pakistan'ın Sialkot şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre 05/01/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 12 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır. Kaynak:
Rekabet Kurulu: Rekabet Kurulu, Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tek kontrolünün Hyundai Motor Company tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Ziraat Yatırım
İzmir Demir Çelik (IZMDC): %58,13 oran ile Şirketin ana pay sahiplerinden Şahin - Koç Çelik Sanayi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 04.01.2020 tarihinde yapılan toplantıda, planlanan bedelli sermaye artırımının gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek üzere 435,4mn TL'nin Şirkete sermaye avansı olarak transfer edilmesine karar verildiği Şirkete bildirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket, 04.01.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin düzenlemiş olduğu 2020/574661 IKN'li "30 Adet 420 kV, 4000 A, 63 kA Kesici ve Yedek Malzemeleri Mal Alımı" İhalesine katılmış olup, vergiler hariç 57,9mn TL bedelinde en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, alıcı kurumdan sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir, sonrasında sözleşme süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ayrıca Şirketin ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye ait Gürcistan'da yer alan Upper Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini; tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti, sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler hariç 4mn USD tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS): Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli Boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM)" düzenlenerek dün itibariyle şirkete teslim edilmiştir.
Ziraat Yatırım