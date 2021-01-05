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’da yabancı oranı en çok artan hisseler 05/01/2021

'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı? Yabancılar en çok hangi hisseleri sattı? , 5 Ocak 2021 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 10:57 Son Güncelleme: 11.1.2021 09:22 ABONE OL
Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 05/01/2020

Yatırımcılar 'da yabancıların en çok hangi hisseleri aldığını-sattığını merak ediyor. , 5 Ocak 2021 tarihli açılışı öncesi merak edilen günlük-haftalık yabancı oranlarını bildirdi.

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 05/01/2020

'da yabancı payları en çok artan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 05/01/2020

'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Günlük değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 05/01/2020

'da yabancı payları en çok artan hisseler - Haftalık değişim

Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 05/01/2020

'da yabancı payları en çok azalan hisseler - Haftalık değişim

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Borsa İstanbul’da yabancı oranı en çok artan hisseler 05/01/2021
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