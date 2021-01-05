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Cleveland Başkanı Mester: Politika oldukça uzun süre destekleyici olacak

Cleveland Başkanı , eğer Amerikalıların çoğu koronavirüse karşı aşılanabilir ise 'de ekonomik büyümenin bu yıl  hızlanabileceğini, ancak yaşanacak kazanımların Fed'in ekonomiye desteğini çekmesi için yeterli olmasının muhtemel görünmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 08:55 Son Güncelleme: 5.1.2021 08:57 ABONE OL
Cleveland Fed Başkanı Mester: Politika oldukça uzun süre destekleyici olacak

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, eğer Amerikalıların çoğu koronavirüse karşı aşılanabilir ise ABD'de ekonomik büyümenin bu yıl hızlanabileceğini, ancak yaşanacak kazanımların Fed'in ekonomiye desteğini çekmesi için yeterli olmasının muhtemel görünmediğini söyledi.

Mester, koronavirüs vakalarında artışın tedbirlerin daha da sıkılaştırılmasına yol açması sonrasında ekonominin kısa vadede zorlanmasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Aşılamanın insanların belirli aktiviteleri yapmak konusunda daha güvende hissetmelerine yardım etmesine bağlı olarak "orta vadeli" görünüm daha umut verici olsa da, ekonominin Fed'in enflasyon ve tam istihdam hedeflerinde oldukça uzak olmaya devam etmesini bekleyen Mester, "Para politikisanını oldukça uzun bir zaman yüksek seviyede destekleyici olmaya devam etmesi gerekecek, çünkü para politikası hedeflerimizi başarmamız büyük olasılıkla kısa mesafeli bir koşu değil bir yolculuk olacak" diye konuştu.

Kendisinin ekonomiye ilişkin bakışı açısından cari politika duruşunun iyi ayarlanmış olduğunu belirten Mester, eğer ekonomik performans beklentilerden şaparsa veya finansal istikrarı tehdit eden yeni riskler ortaya çıkarsa Fed'in politikada ayarlama yapabileceğini vurguladı.

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Cleveland Fed Başkanı Mester: Politika oldukça uzun süre destekleyici olacak
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