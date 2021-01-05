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| Bakan Pekcan'dan açıklaması: 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattık

haberi: Ticaret Bakanı 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Pekcan rakamlarıyla ilgili olarak, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık." dedi. Bakan Pekcan, "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 11:49 Son Güncelleme: 5.1.2021 12:13 ABONE OL
Son dakika | Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattık

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık." açıklamasında bulundu. Bakan Pekcan, ihracatın 169,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.

Son dakika | Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması "2020 yılını tarihi bir rekorla kapattık" | Video

ÇEYREK DÖNEM İHRACAT REKORU DA KIRILMIŞTIR

Bakan Pekcan, "2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır." dedi.

29 FASILDA REKOR KIRDIK

Bakan Pekcan, "2020 yılında ülkelere göre ihracatta, rekor kırdığımız 44 ülke bulunmaktadır. İlk 3'ü ABD, İsrail ve Güney Kore olmuştur. 2020 yılında sektörlere göre ihracatta, 29 fasılda rekor kırdık." ifadelerini kullandı.

ESNAFA DESTEK BAŞVURUSU 1 MİLYON 200 BİNİ AŞTI

Bakan Pekcan, esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik desteklerde bu sabah itibarıyla başvuru sayısının 1 milyon 200 bini aştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz

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Son dakika | Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattık
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