Haberler Haberler Haberleri Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tavsiye kararı aldı: Moderna'nın aşısı onaylanmalı

(EMA) tavsiye kararı aldı: 'nın aşısı onaylanmalı

(EMA) bugün yaptığı toplantıda merkezli ilaç üreticisi 'nın mRNA teknolojili Covid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 15:38 Son Güncelleme: 6.1.2021 15:39 ABONE OL
Avrupa İlaç Ajansı EMA tavsiye kararı aldı: Moderna'nın aşısı onaylanmalı

EMA'nın yaptığı açıklamaya göre Moderna aşısının 18 yaşından büyüklere ve iki doz olarak uygulanması tavsiye edildi.

İki doz arasında 28 gün olacak. Açıklamada, AB Komisyonu'nun Moderna aşısının şartlı olarak pazarlanmasına onay için hızlı bir karar alma sürecine gireceğine belirtildi. EMA, Moderna'nın Covid-19 aşısının en çok görülen yan etkilerinin ılımlı veya hafif olduğunu ve birkaç gün içinde daha iyiye gidildiğini de vurguladı.

İlaç şirketleri aşıların mutant koronavirüse karşı etkili olmasını bekliyor İngiltere'de 3. kez karantina ilan edildi İngiltere'den yeni Covid-19 kararı: Oxford aşısına onay verdi!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tavsiye kararı aldı: Moderna'nın aşısı onaylanmalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA