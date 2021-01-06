Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tavsiye kararı aldı: Moderna'nın aşısı onaylanmalı

EMA'nın yaptığı açıklamaya göre Moderna aşısının 18 yaşından büyüklere ve iki doz olarak uygulanması tavsiye edildi.

İki doz arasında 28 gün olacak. Açıklamada, AB Komisyonu'nun Moderna aşısının şartlı olarak pazarlanmasına onay için hızlı bir karar alma sürecine gireceğine belirtildi. EMA, Moderna'nın Covid-19 aşısının en çok görülen yan etkilerinin ılımlı veya hafif olduğunu ve birkaç gün içinde daha iyiye gidildiğini de vurguladı.

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