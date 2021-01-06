Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/01/2021

Akbank (AKBNK, Sınırlı Pozitif): Akbank dün akşam 2021 yılı beklentilerini açıkladı. 2021 yılına yönelik iyimser bir tablo çizen Banka, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında %4 büyüyebileceğini öngörürken, son yıllardaki kümülatif olarak büyümede yaşanan eksikliğin bu yıl telefi edilebileceğini ve Türkiye'nin tarihi büyüme ortalamasına yaklaşabileceğini belirtti. Öte yandan, Akbank nisan ayından itibaren enflasyonda düşüş beklerken, yıl sonunda enflasyonu yaklaşık %11,0 - 11,50 arasında öngörmekte. Banka, yılın ikinci yarısında itibaren kademeli düşüş yaşanması beklenen politika faizinin de enflasyonun yaklaşık 1,5 - 2 puan üzerinde olmasını öngörüyor. Ek olarak, turizmin katkısı ve daha düşük altın ithalatıyla birlikte cari açıkta önemli bir iyileşme beklenmekte. Diğer yandan, Banka, Akbank özelinde kurumsal olmayan yurtiçi yerleşiklerin TCMB'nin sıkı duruşu sonrasında kısmen de olsa YP'den TL'ye geçtiğini gözlediklerini açıkladı.



2021 yılı için Banka'nın TL kredi büyüme beklentisi yaklaşık %20 seviyesindeyken, YP kredilerde yatay bir görüntü bekleniyor. TL kedilerdeki büyümede tüketici ve kobi kredilerinin katalizör olabileceği öngörülüyor. Tüketici kredilerinde düşük %20'lerde büyüme beklenirken, kobi ağırlıklı iş kredilerde orta onlu büyümeler bekleniyor. Öte yandan, Banka fonlama kompozisyonunda önemli bir değişiklik beklemezken, TL mevduatta %20'ye kadar büyüme öngörüyor. YP mevduatta ise negatif büyüme görülebileceği belirtildi. Banka, sendikasyon kredilerinin borç çevirme oranını yaklaşık %100 olarak hedefliyor.



Akbank, özsermaye karlılığını orta %10'lu seviyelerde beklerken, net faiz marjının (NFM) ise 2021 yılında (swap düzeltilmiş) 20 - 30 baz puan daralmasını bekliyor. NFM'de geçen yılın tersi bir trend bekleyen Banka, ilk çeyrekte NFM'nin dip yaptıktan sonra kademeli toparlanma göstereceğini öngörüyor. Öte yandan, Banka geçen yıl regülasyonların baskısı altında kalan net ücret ve komisyon gelirlerinde yüksek onlu artış bekliyor. Her ne kadar dijitalleşme, komisyon gelirlerinde düşüşe yol açsa da dijitalleşmenin yoğun şekilde kullanılması bu durumu telafi edebileceği belirtildi. Banka, çeşitlendirilmiş net ücret ve komisyon gelirleri ile birlikte ödeme sistemlerinde pazar payı kazanımları beklerken, bu alanda orta onlu büyüme bekleniyor. Kredilerdeki artışın ise net ücret ve komsiyon gelirlerine katkısı düşük yirmili seviyelerde öngörülüyor. Akbank, operasyonel giderlerde ise orta onlu artış bekliyor.



Banka, takipteki krediler oranını %6'dan küçük olarak hedefliyor. Bu hedefte potansiyel sorunlu kredi satışı ve silinmesi dahilken, sorunlu kredilerin satışı ve silinmesinin yaklaşık %1'lik bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Banka tahsilatlardaki güçlü seyrin ise devam edebileceğini beklediklerini açıkladı. Öte yandan, Banka kredi risk maliyetinde iyileşme beklerken, risk maliyetinin 200 baz puan altında olmasını öngörüyor. Risk maliyetindeki 10 baz puanlık iyileşmenin özsermaye karlılığına yaklaşık 40 baz puan katkı sağlandığı belirtildi. Akbank, Levent Yeniden Yapılandırma (LLY) ile ilgili tam korunmaya gidildiğini açıklarken, bu kredi ile ilgili YP uzun pozisyonu nedeniyle 2020 yılında katlanılan maliyet düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde pozitif yansımaların yaşanabileceğini açıkladı.



Banka'nın dijitalleşme yatırımları devam ederken, teknolojinin etkin kullanımıyla müşteri kazanımı hedefliyor. Ayrıca halihazırda oldukça iyi bir seviyede olan Operasyonel Gideler/Gelirler oranının olumlu görüntüsünün 2021 yılı ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor. Bu oranın 2021 yılında %34'ten küçük veya eşit olması öngörülüyor.



Son olarak, güçlü sermaye yapısına bağlı olarak temettü dağıtmayı istediklerini belirten Banka, temettü dağıtımının otoritelerin verecekleri karara bağlı olduğunu belirtti. Bu konuda şu anda net bir gelişme olmadığı açıklandı.

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