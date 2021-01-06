Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/01/2021

6 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Akbank (AKBNK, Sınırlı Pozitif): Akbank dün akşam 2021 yılı beklentilerini açıkladı. 2021 yılına yönelik iyimser bir tablo çizen Banka, Türkiye ekonomisinin 2020 yılında %4 büyüyebileceğini öngörürken, son yıllardaki kümülatif olarak büyümede yaşanan eksikliğin bu yıl telefi edilebileceğini ve Türkiye'nin tarihi büyüme ortalamasına yaklaşabileceğini belirtti. Öte yandan, Akbank nisan ayından itibaren enflasyonda düşüş beklerken, yıl sonunda enflasyonu yaklaşık %11,0 - 11,50 arasında öngörmekte. Banka, yılın ikinci yarısında itibaren kademeli düşüş yaşanması beklenen politika faizinin de enflasyonun yaklaşık 1,5 - 2 puan üzerinde olmasını öngörüyor. Ek olarak, turizmin katkısı ve daha düşük altın ithalatıyla birlikte cari açıkta önemli bir iyileşme beklenmekte. Diğer yandan, Banka, Akbank özelinde kurumsal olmayan yurtiçi yerleşiklerin TCMB'nin sıkı duruşu sonrasında kısmen de olsa YP'den TL'ye geçtiğini gözlediklerini açıkladı.
2021 yılı için Banka'nın TL kredi büyüme beklentisi yaklaşık %20 seviyesindeyken, YP kredilerde yatay bir görüntü bekleniyor. TL kedilerdeki büyümede tüketici ve kobi kredilerinin katalizör olabileceği öngörülüyor. Tüketici kredilerinde düşük %20'lerde büyüme beklenirken, kobi ağırlıklı iş kredilerde orta onlu büyümeler bekleniyor. Öte yandan, Banka fonlama kompozisyonunda önemli bir değişiklik beklemezken, TL mevduatta %20'ye kadar büyüme öngörüyor. YP mevduatta ise negatif büyüme görülebileceği belirtildi. Banka, sendikasyon kredilerinin borç çevirme oranını yaklaşık %100 olarak hedefliyor.
Akbank, özsermaye karlılığını orta %10'lu seviyelerde beklerken, net faiz marjının (NFM) ise 2021 yılında (swap düzeltilmiş) 20 - 30 baz puan daralmasını bekliyor. NFM'de geçen yılın tersi bir trend bekleyen Banka, ilk çeyrekte NFM'nin dip yaptıktan sonra kademeli toparlanma göstereceğini öngörüyor. Öte yandan, Banka geçen yıl regülasyonların baskısı altında kalan net ücret ve komisyon gelirlerinde yüksek onlu artış bekliyor. Her ne kadar dijitalleşme, komisyon gelirlerinde düşüşe yol açsa da dijitalleşmenin yoğun şekilde kullanılması bu durumu telafi edebileceği belirtildi. Banka, çeşitlendirilmiş net ücret ve komisyon gelirleri ile birlikte ödeme sistemlerinde pazar payı kazanımları beklerken, bu alanda orta onlu büyüme bekleniyor. Kredilerdeki artışın ise net ücret ve komsiyon gelirlerine katkısı düşük yirmili seviyelerde öngörülüyor. Akbank, operasyonel giderlerde ise orta onlu artış bekliyor.
Banka, takipteki krediler oranını %6'dan küçük olarak hedefliyor. Bu hedefte potansiyel sorunlu kredi satışı ve silinmesi dahilken, sorunlu kredilerin satışı ve silinmesinin yaklaşık %1'lik bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Banka tahsilatlardaki güçlü seyrin ise devam edebileceğini beklediklerini açıkladı. Öte yandan, Banka kredi risk maliyetinde iyileşme beklerken, risk maliyetinin 200 baz puan altında olmasını öngörüyor. Risk maliyetindeki 10 baz puanlık iyileşmenin özsermaye karlılığına yaklaşık 40 baz puan katkı sağlandığı belirtildi. Akbank, Levent Yeniden Yapılandırma (LLY) ile ilgili tam korunmaya gidildiğini açıklarken, bu kredi ile ilgili YP uzun pozisyonu nedeniyle 2020 yılında katlanılan maliyet düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde pozitif yansımaların yaşanabileceğini açıkladı.
Banka'nın dijitalleşme yatırımları devam ederken, teknolojinin etkin kullanımıyla müşteri kazanımı hedefliyor. Ayrıca halihazırda oldukça iyi bir seviyede olan Operasyonel Gideler/Gelirler oranının olumlu görüntüsünün 2021 yılı ve sonrasında da devam etmesi bekleniyor. Bu oranın 2021 yılında %34'ten küçük veya eşit olması öngörülüyor.
Son olarak, güçlü sermaye yapısına bağlı olarak temettü dağıtmayı istediklerini belirten Banka, temettü dağıtımının otoritelerin verecekleri karara bağlı olduğunu belirtti. Bu konuda şu anda net bir gelişme olmadığı açıklandı.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka Yönetim Kurulunun 27.07.2020 tarihli kararıyla Genel Müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak MOKA Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin %100 oranındaki payının Banka'ya devri gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Yatırım
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin, 10 adet Migros, 6 adet Migros Jet, 3 adet Macrocenter ve 1 adet Toptan formatında toplam 20 satış mağazası Aralık ayı içerisinde hizmete açılmıştır. Böylelikle Şirket, 160+ olan yıllık mağaza açılış hedefini aşarak 2020 yılı içinde 183 yeni mağaza açmıştır. Şirketin toplam net satış alanı 1 milyon 580 bin metrekareye ulaşmıştır. (2019 yılsonu toplam net satış alanı: 1 milyon 536 bin metrekare) 31 Aralık 2020 itibarıyla Migros Ticaret A.Ş. yurt içinde toplam 2.289 mağazaya ulaşmıştır. Yurt dışında ise toplam 2.319 mağazaya ulaşılmıştır (2019 sonu: yurt içi 2.153, toplam 2.198 mağaza). 01 Ocak 2021 itibarıyla Kazakistan operasyonları Ramstore All In-Samal Alışveriş Merkezi ile faaliyetlerini sürdürecektir.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, GUBRF.E payları 06/01/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 20/01/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRYAT.E paylarında 06/01/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 20/01/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
Havacılık: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, havayolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler, İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek. Bu durumda, Yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca yönetmeliğin "mali denetim" başlıklı 45. Maddesinde öngörülen "asgari sermayenin öz varlık içerisinde mevcut olması" şartı aranmayacak. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, belirtilen muafiyet, 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacak.
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket üçüncü taraf bir banka ile 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere "KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Projesi için Yazılım Tedariği ve Hizmeti" konulu sözleşme imzalamıştır. Sözleşme hizmet tutarı 662,7bin USD Lisans + 2,1mn TL implementasyon bedelini kapsamaktadır.
Orge Enerji (ORGE): Şirket 17.11.2020 tarihli açıklamasında, İstanbul'da inşası devam etmekte olan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy-İkitelli Metro Hattı Projelerinin, kontrol ve haberleşme taahhüt kapsamı işçilik işlerine ilişkin 740bin Euro+KDV tutarındaki teklife ilişkin olarak, İşveren Uskom Komünikasyon Sistemleri Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen sözleşme imza süreci tamamlanmıştır. İşin 36 ayda bitirilmesi planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım