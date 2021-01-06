Son dakika: Dev bankadan kritik rapor: Dolar kuru 6.50 liraya kadar çekilebilir

"TL'NİN PRİM YAPMASI İÇİN ALAN VAR"

Türk Lirası'nın taktiksel açıdan bakıldığında daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çeken banka özellikle risk iştahının olduğu ortamda yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na yönelik ilgisinin canlandığını, ters dolarizasyonun yükselebileceğini ve Türk Lirası'nın desteklenebileceğini belirtti.

Aralık ayında kaydedilen enflasyonun geçmiş dönemden gelen kurdaki birikimli etkinin ve Eylül-Ekim dönemine kadar devam eden genişlemeci para politikasının yansıması olduğuna dikkat çeken banka enflasyonun 2021'in ilk bölümünde yükselmeye devam edeceğini öngördü.