Son dakika: Dev bankadan kritik rapor: Dolar kuru 6.50 liraya kadar çekilebilir

Son dakika haberi... Aralık ayı enflasyonu sonrasında yabancı kurumların Türk Lirası değerlendirmelerine yenisi eklendi. HSBC, Türk Lirası'na karşı dolar satılması tavsiyesinde bulunurken, 7.10 hedef seviyesiyle Dolar/TL 'de kısa pozisyon açtı. Değerlendirmede zarar-kes seviyesi olarak 7.53 belirlendi.
"TL'NİN PRİM YAPMASI İÇİN ALAN VAR"
Türk Lirası'nın taktiksel açıdan bakıldığında daha da prim yapması için alan bulunduğuna dikkat çeken banka özellikle risk iştahının olduğu ortamda yabancı yatırımcıların Türk Lirası'na yönelik ilgisinin canlandığını, ters dolarizasyonun yükselebileceğini ve Türk Lirası'nın desteklenebileceğini belirtti.
Aralık ayında kaydedilen enflasyonun geçmiş dönemden gelen kurdaki birikimli etkinin ve Eylül-Ekim dönemine kadar devam eden genişlemeci para politikasının yansıması olduğuna dikkat çeken banka enflasyonun 2021'in ilk bölümünde yükselmeye devam edeceğini öngördü.
2021 YILI SONU DOLAR TAHMİNİ: 7.10
HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceğine dikkat çekti.
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KISA POZİSYON NEDİR?
Kısa pozisyon, yatırımcının varlık fiyatlarının düşeceği beklentisi ile satış emri vererek gerçekleştirdiği pozisyondur. Kısa pozisyonun karı daha yüksek fiyattan açılan pozisyonun daha düşük fiyattan kapanması ile gerçekleşir.