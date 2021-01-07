BoE Başkanı Bailey: Britanya ABD finansal hizmetler kurallarına boyun eğmemeli

BoE Başkanı Andrew Bailey, Britanya'nın AB piyasasına daha iyi erişim elde edebilmek için Avrupa Birliği'nin finansal hizmetler kurallarına boyun eğmemesi gerektiğini ifade etti.

Britanya'nın ortak pazara erişim için AB kurallarının salt bir uygulayıcısı haline gelmemesi gerektiğini ifade eden Bailey, "Eğer bedeli çok yüksek olacak ise bunu yapamayız" diye konuştu. Bailey, "Ben, kuralların sadece uygulayıcısı haline gelmememiz gerektiğini güçlü şekilde tavsiye ediyorum" dedi.

BoE Başkanı, AB ile yapılan ticaret anlaşmasının Britanya ekonomisine maliyetinin 80 milyar GBP olacağını da öne sürdü.

AB ve İngiltere Brexit için uzlaştı

İşte Brexit anlaşmasının ticaretten vizelere kadar detayları