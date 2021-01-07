Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/01/2021

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Süt ve süt ürünleri iş kolunda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Şirketin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konusu olan ve toplam karlılık içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılmasına, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirket ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirket arasında, Şirketin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır. İşlem kapsamında Bursa'daki Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın'daki Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları, ilgili teşvik belgeleri ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmeleri Alıcı'ya devredilecektir. Bu çerçevede süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerimiz satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılacaktır. Toplam satış bedeli KDV hariç 240mn TL olup, bu tutarın 105mn TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51,8mn TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83,2mn TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tahmini Stok Değerinin yaklaşık 20mn TL'lik kısmını oluşturan mamul niteliğindeki stokların Alıcı'ya veya doğrudan üçüncü şahıslara devri konusu Kapanış aşamasında kesinleşecektir. Devir nedeniyle Alıcı'dan 30mn TL tutarında kesin teminat mektubu alınmıştır. Satış Bedelinden çalışanlarla ve stoklarla ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra kalan kısım ve hesaplanacak KDV tutarı, kapanış 45 gün içinde gerçekleşmezse taraflarca mutabık kalınan oranda faiz eklenmek suretiyle, Kapanış Tarihi'nde tahsil edilecektir. Şirketin 30.09.2020 tarihli kamuya açıklanan finansal tablolarında satışı gerçekleşecek olan tüm varlıklara ilişkin net defter değeri yaklaşık 155mn TL olarak hesaplanmaktadır. Satış bedeli belirli düzeltmelere tabi olduğundan ve mamul stoklarının devredilip devredilmeyeceği Kapanışta kesinleşeceğinden, devir nedeniyle oluşacak kar tutarı bu aşamada sağlıklı bir şekilde hesaplanamamaktadır.

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