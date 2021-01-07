Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 07/01/2021

7 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): 24 Kasım 2020'de yapılan özel durum açıklamasında belirtilen 2. Yüksek Fırın'daki planlı onarım çalışmaları tamamlanmış olup, ilgili fırının devreye alınma çalışmalarına başlanmıştır.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda Banka'ya verilen 110,1mn TL idari para cezası sonrasında başlanan yargı sürecinde İş Bankası'nın açtığı itiraz davası kabul edilmiş ve cezanın iptaline karar verilmişti. Bu süreçle bağlantılı olarak Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetimin neticesinde ilgili Bakanlık tarafından, yürürlükteki Kanun hükümleri çerçevesinde Banka'ya 110,1mn TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.
Ziraat Yatırım
İş GYO (ISGYO, Nötr): Şirket, İstanbul Çekmeköy'de bulunan 15,3bin m2 alana sahip arsadaki Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'ye ait %32,8 oranındaki mülkiyet payının 7,9mn TL+KDV bedel üzerinden satın alınmasına ve satın alma bedelinin tapu devir tarihinde peşin olarak ödenmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Süt ve süt ürünleri iş kolunda stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Şirketin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, ana faaliyet konusu olan ve toplam karlılık içinde daha yüksek paya sahip olan salça ve konserve ürünleri iş koluna odaklanılmasına, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirket ilişkili tarafları arasında yer almayan CLA Süt ve Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ("Alıcı"), Çallı Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Garantör") ile Şirket arasında, Şirketin süt ve süt ürünleri iş kolundaki varlıklarının devredilmesine ilişkin bir varlık satış sözleşmesi imzalanmıştır. İşlem kapsamında Bursa'daki Mustafakemalpaşa Üretim Tesisi ve Aydın'daki Söke Üretim Tesisi ile bu tesislerin üzerinde bulunduğu gayrimenkuller, söz konusu tesislerde bulunan makine ve ekipmanlar, süt ve süt ürünleri iş koluyla ilgili Sek markası dahil tüm fikri haklar, alan adları ve sosyal medya hesapları, stoklar, ilgili iş kolu çalışanları, ilgili teşvik belgeleri ve iş koluyla bağlantılı bazı tedarik ve alt yüklenici sözleşmeleri Alıcı'ya devredilecektir. Bu çerçevede süt ve süt ürünleri iş kolundaki faaliyetlerimiz satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben sonlandırılacaktır. Toplam satış bedeli KDV hariç 240mn TL olup, bu tutarın 105mn TL'si Gayrimenkullerin Bedeli, 51,8mn TL'si Kapanışta devre konu olabilecek tüm stoklar için 30 Eylül 2020 verileri dikkate alınarak öngörülen Tahmini Stoklar Değeri ve bakiye 83,2mn TL ise diğer devre konu varlıkların satış bedeli olarak belirlenmiştir. Söz konusu Tahmini Stok Değerinin yaklaşık 20mn TL'lik kısmını oluşturan mamul niteliğindeki stokların Alıcı'ya veya doğrudan üçüncü şahıslara devri konusu Kapanış aşamasında kesinleşecektir. Devir nedeniyle Alıcı'dan 30mn TL tutarında kesin teminat mektubu alınmıştır. Satış Bedelinden çalışanlarla ve stoklarla ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra kalan kısım ve hesaplanacak KDV tutarı, kapanış 45 gün içinde gerçekleşmezse taraflarca mutabık kalınan oranda faiz eklenmek suretiyle, Kapanış Tarihi'nde tahsil edilecektir. Şirketin 30.09.2020 tarihli kamuya açıklanan finansal tablolarında satışı gerçekleşecek olan tüm varlıklara ilişkin net defter değeri yaklaşık 155mn TL olarak hesaplanmaktadır. Satış bedeli belirli düzeltmelere tabi olduğundan ve mamul stoklarının devredilip devredilmeyeceği Kapanışta kesinleşeceğinden, devir nedeniyle oluşacak kar tutarı bu aşamada sağlıklı bir şekilde hesaplanamamaktadır.
Ziraat Yatırım
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) projesi kapsamında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (VKGYO, Sınırlı Pozitif) ait projenin Banka Genel Müdürlük hizmet binası olarak kullanılması planlanan 52 katlı bloğunda yer alan 4,8bin m²'lik yerin 73mn TL'ye satın alınmasına ilişkin Banka ve Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı arasında sözleşme imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak. (Kaynak: AA)
Otomotiv: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Aralık'ta önceki yılın aynı ayına göre %15,2 artışla 104,293 adede yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılında bir önceki yıla göre ise %61,3 artışla 772,788 olarak gerçekleşti.
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket Micro Focus'un Bütünleşik Veri Analitiği ürünü olan Vertica için İş Ortaklığı Programı kapsamında "Reseller Partner Programı" sertifikasyonlarını tamamlayarak, Micro Focus Platin Partner'ı olmuştur.
Ziraat Yatırım