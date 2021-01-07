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'de 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi

'de 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı, 'de 870 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Giriş Tarihi: 7.1.2021 09:23 Son Güncelleme: 7.1.2021 09:23 ABONE OL
Çin'de koronavirüs vaka sayısı 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi

Çin'de dün yeni koronavirüs vakası sayısı son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dün 63 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 30 Temmuz'dan bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Önceki gün 32 yeni vakaya kaydedilmişti. Çin Ulual Sağlık Komisyonu verilerine göre, Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 278'e ulaştı. Güney Kore'de ise son 24 saatte 870 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol Merkezi verilerine göre toplam vaka sayısı 66 bin 686 oldu. Koronavirüs kaynaklı olarak yaşanan toplam ölüm sayısı 1027'den 1046'ya yükseldi.

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Çin'de koronavirüs vaka sayısı 5 ayın en yüksek seviyesine yükseldi
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