CITI ABD hisse senetleri için tavsiyesini 'Nötr'e çekti

Citigroup stratejistleri yayınladıkları raporla, "pahalı" olarak değerlendirdikleri ABD hisse senetleri için tavsiyelerini 'nötr'e indirdiler. Stratejistler, gelişmekte olan piyasalar ve İngiltere hisse senedi piyasalarında bu yıl daha iyi getirier beklediklerini de ifade ettiler.

Citi stratejistleri yatırımcılara dün gönderdikleri bilgi notunda Amerikan hisse senetleri için tavsiyelerini düşürürken, kalkınmakta olan ekonomilerin hisse senetleri için "ağırlığını artır" tavsiyesi verdiler.

Stratejistler, global hisse senedi fiyatlarının 2021'de sadece yüzde 2 değer kazanmasını beklediklerini de vurguladılar.

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