Goldman Sachs hisse senedi Stratejisti: Asya'da kazançlar çok ciddi toparlanacak

Goldman Sachs'ın Asya Pasifik Bölgesi Hisse Senedi Stratejisti Timothy Moe, Asya'da kazançların çok ciddi bir toparlanma beklediklerini, gelirlerin bu yıl yüzde 24-25 arasında artacağını öngördüklerini söyledi.

Düşük faiz ortamında yüksek getiri avının devam ettiğini belirten UBS Global Management'ın Asya Pasifik baş yatırım yetkilisi Tan Min Lan da, "Dünyanın her yerinde kazançlarda güçlü toparlanma bekliyoruz.

Asya'da 2020 yılında kazançlar kayda değer şekilde dirençli bir seyir izlediler. Global kazançların azaldı, bazı bölgelerde yüzde 25-30 azaldığı ortamda Asya'da düşüş sadece yüzde 1 oldu. 2021 yılında Asya'da yüzde 23 civarında artış olacağını düşünüyoruz. Kuzey Asya dışında genele yaygın bin toparlanma olacak" diye konuştu.

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