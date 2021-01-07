OPEC anlaşması sonrası petrol yükselirken altın fiyatları düştü

Pandeminin başlangıcı Mart'tan bu yana ilk kez 54 sınırını aşan Brent petrolün varil fiyatı 54.75 dolara çıkarken, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da 51.13 dolara kadar yükseldi.



Küresel düzeydeki yeni kısıtlama önlemleriyle artan güvenli liman alımlarının desteğinde 1,945 doların üzerine yükselen altının ons fiyatı ise, doların küresel düzeyde önemli ölçüde gerilemesine karşın, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 1,920 dolara çekildi.



ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 2.4 milyon varil düştü.



Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 1 Ocak'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 1 milyon 660,000 bin varil geriledi. API verilerine göre, ABD'de benzin stokları ise aynı haftada 5 milyon 470 bin varil, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 7 milyon 140,000 varil yükseldi.



OPEC+ toplantısında alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan, aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.



OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayından itibaren uygulanacak petrol üretim ayarlamaları aylık olarak yapılacak toplantılarda kararlaştırılacak.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 1.11 artışla 54.75 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.11 artışla 51.12 dolar,

- altın yüzde 0.11 artışla 1,920.51 dolar,

- gümüş yüzde 0.67 düşüşle 27.08 dolar,

- bakır yüzde 0.28 artışla 8,073.00 dolar,

- platin yüzde 0.13 artışla 1,103.67 dolar,

- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,445.79 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 451 liraya, çeyrek altın 743 liraya, Cumhuriyet altını da 2,963 liraya geriledi.



Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, Salı günü OPEC+ grbunun petrol üretimini düşürebileceğine ilişkin beklentilerin, Brent petrolün yukarı yönlü ivme kazanmasına yardımcı olduğu anımsatılarak, şöyle denildi:



"Geçtiğimiz gün ise Arabistan'ın gönüllü üretim kesintisi açıklamasına ek olarak, ABD'de stoklarının geçen hafta düştüğünü gösteren veriler sonrası Brent Petrol'ün Şubat ayının sonundan bu yana en yüksek seviyesine yükseldiği takip edildi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 54.60 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."



Ahlatcı Yatırım'ın altın fiyatları analzinde de, Salı günü dolardaki zayıflık ve artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ile değerli metalde kazançların sürdüğüne işaret edilerek, "Beklentilerin üzerinde açıklanan ABD ISM imalat PMI endeksi yukarı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz gün ise dikkatler Georgia'daki Senato oy sayımı üzerinde kalmayı sürdürürken, dolar ve ABD on yıllık tahvil faizlerinde gözlenen toparlanmaya ek olarak, piyasalardaki iyimser hissiyat ons altında satışların derinleşmesine neden oldu. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1917 dolar düzeyinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi.